Ra quân dẹp tội phạm ma túy, đá gà, trộm cướp… ở hẻm 1041 Trần Xuân Soạn 08/11/2025 15:00

(PLO)- Trước tình trạng phức tạp về an ninh trật tự tại hẻm 1041 Trần Xuân Soạn, UBND phường Tân Hưng phối hợp Công an phường ra quân quyết liệt, xử lý các loại tội phạm ma túy, cờ bạc, trộm cắp…, bảo đảm ANTT, an toàn cho người dân.

Sáng 8-11, UBND phường Tân Hưng phối hợp Công an phường Tân Hưng tổ chức lễ ra quân chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự và an toàn xã hội tại hẻm 1041 Trần Xuân Soạn, nơi nổi tiếng với nhiều vi phạm, tệ nạn xã hội kéo dài.

Nhiều loại tội phạm “bám hẻm” hoạt động

Theo Công an phường, Phường Tân Hưng là 1 trong 12 phường trọng điểm phức tạp về ANTT cần phải chuyển hoá do Ban Chỉ đạo 138 Thành phố chỉ đạo. Trong đó, hẻm 1041 Trần Xuân Soạn là khu vực trọng điểm, phức tạp về các loại tội phạm hình sự, ma tuý...

Con hẻm dài khoảng 1,5km, bắt đầu từ chân cầu Rạch Ông thuộc đường Trần Xuân Soạn, kéo dài đến khu vực phía sau dự án KDC Him Lam, phía tây giáp Rạch Ông Lớn, phía đông giáp các khu dân cư hiện hữu. Hẻm thuộc năm khu phố với gần 3.500 hộ dân, hơn 11.000 nhân khẩu, phần lớn là lao động phổ thông, có thu nhập thấp.

Ông Nguyễn Đức Trí, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường cho biết, Ban chỉ đạo 138 phường Tân Hưng xác định, tình hình phức tạp tại hẻm xuất phát từ nhiều nguyên nhân.

Trong số này có việc quản lý đất đai và xây dựng bị buông lỏng trước đây, dẫn đến lấn chiếm, xây dựng không phép; quản lý cư trú lỏng lẻo với nhiều đối tượng tiền án, tiền sự, đối tượng ma túy, cờ bạc, trộm cắp cư trú hoặc lẩn trốn tại địa bàn.

Ông Nguyễn Đức Trí, Chủ tịch UBND phường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NT

Hoạt động mua bán, sử dụng ma túy diễn biến phức tạp, chỉ trong sáu tháng đầu năm 2025, cơ quan công an đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp 16 đối tượng liên quan. Bên cạnh đó, hẻm 1041 còn xuất hiện các loại tội phạm đường phố, trộm cắp, cướp giật, gây rối trật tự công cộng, tụ tập băng nhóm, có dấu hiệu “bảo kê” hàng rong, bãi xe trái phép.

6 tháng đầu năm, hẻm 1041 xảy ra bốn vụ phạm pháp hình sự; đồng thời, Công an cũng đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với sáu đối tượng về hành vi cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Ngoài các loại hình trộm cắp, cướp giật, hẻm 1041 còn ghi nhận các hoạt động đánh bạc, ghi số đề, nuôi gà đá, gây phức tạp về an ninh.

Trung tá Đặng Sơn Lâm, Trưởng Công an phường Tân Hưng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NT

Nhiều hộ dân tự phát sản xuất thực phẩm như cá viên chiên, bánh tráng trộn, xúc xích, nước giải khát trong hẻm, nguyên liệu không rõ nguồn gốc, chế biến thủ công, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Tình trạng lấn chiếm đất ven Rạch Ông Lớn, xây dựng tạm bợ tạo thành các hẻm nhỏ chằng chịt khiến công tác quản lý gặp khó khăn.

Vi phạm về quản lý cư trú cũng phổ biến, nhiều người thuê trọ không khai báo tạm trú, chủ nhà trọ che giấu, tạo điều kiện cho các đối tượng ma túy, trộm cắp, cờ bạc cư trú hoặc lẩn trốn.

Lực lượng Công an phường Tân Hưng trong buổi ra quân. Ảnh: NT

Theo Ban chỉ đạo 138 phường, hẻm 1041 có 82 nhà trọ, đa phần vi phạm các quy định về PCCC, lấn chiếm hành lang kênh rạch, thiếu lối thoát hiểm, dây điện, dây cáp chằng chịt, nguy cơ cháy nổ cao. Các bãi tập kết phế liệu, kho than, kho đồ cũ, bãi giữ xe trái phép cũng diễn ra, vi phạm an toàn PCCC, trật tự đô thị, an toàn giao thông. Thêm vào đó, xuất hiện tình trạng ăn xin, lang thang, bán vé số giả, đặc biệt người gốc Campuchia thuê nhà rồi đi ăn xin tại các khu dân cư khác.

“Tôi thấy lễ ra quân rất hay, công khai tuyên truyền đưa cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng công an tập trung làm giảm tội phạm, chuyển biến ANTT” – ông Nguyễn Như Thủy, trưởng khu phố 75 nói và cho biết Công an phường Tân Hưng hiện triển khai mô hình camera, an ninh cơ sở túc trực, vận động quần chúng nên tội phạm chắc chắn sẽ giảm thời gian tới.

Huy động nhiều lực lượng cùng ra quân với nhiều giải pháp

Tại lễ ra quân, Trung tá Đặng Sơn Lâm, Trưởng Công an phường Tân Hưng, yêu cầu lực lượng triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nhận diện đối tượng, các vấn đề liên quan an ninh, trật tự, trên cơ sở đó thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả.

Các Tổ công tác được phân công trọng tâm tấn công, trấn áp tội phạm, kiểm soát các cơ sở kinh doanh và đối tượng nghi vấn.

Công an phường Tân Hưng phát hiện, xử lý người nghiện lang thang và người tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: CA

Kế hoạch chuyển hóa địa bàn được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Lực lượng công an tập trung truy bắt, vận động ra đầu thú đối tượng truy nã, quản lý người nghiện, rà soát đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy, tệ nạn xã hội.

“Các hành vi vi phạm pháp luật hình sự, hành chính được xử lý triệt để, đồng thời chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tố giác tội phạm, phát huy sức mạnh toàn dân trong phòng chống tội phạm” - Trung tá Đặng Sơn Lâm, Trưởng Công an phường Tân Hưng nhấn mạnh.

Lễ ra quân được tổ chức sáng 8-11. Ảnh: NT

Lãnh đạo Công an phường Tân Hưng cũng yêu cầu các lực lượng tham gia phải hoàn thành mục tiêu theo tiến độ, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, đoàn thể để phát huy sức mạnh tổng hợp. Công tác chính trị, tư tưởng, khen thưởng, động viên cán bộ chiến sĩ, bảo đảm hậu cần, vũ khí, phương tiện được chú trọng.

Các đoàn viên và nghệ sĩ tham gia bóc xóa quảng cáo trên địa bàn phường. Ảnh: NT

Việc tuyên truyền gương người tốt, việc tốt và thành tích nổi bật của lực lượng công an nhằm tạo niềm tin trong nhân dân, răn đe đối tượng có ý định phạm tội. Đồng thời, kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh, quy chế, quy trình công tác, xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, “bảo kê” hoặc tiếp tay tội phạm, tạo khí thế mạnh mẽ trong đấu tranh phòng chống tội phạm tại địa bàn.

Trong lễ ra quân vào sáng cùng ngày, lực lượng đoàn viên, các nghệ sĩ cũng cùng tham gia với lực lượng Công an phường Tân Hưng bóc xóa quảng cáo, tuyên truyền cho người dân về công tác đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm.