Xe con bị cuốn vào gầm trong tai nạn liên hoàn, 3 người bị thương 12/01/2026 12:16

(PLO)- Sau khi xảy ra vụ tai nạn liên hoàn 4 xe làm 3 người bị thương, lực lượng chức năng đã nỗ lực giải cứu nạn nhân mắc kẹt bên trong xe con.

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 ô tô xảy ra vào khoảng 9 giờ 10 phút sáng nay (12-1) trên Quốc lộ 1, tuyến tránh Kỳ Anh (Km577+800, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh) khiến 3 người bị thương nặng. Trong đó, một người mắc kẹt trong ô tô con

Đoạn đường xẩy ra vụ tai nạn liên hoàn.

Vào thời điểm trên, xe container biển số 99C-077.53 kéo theo rơ-moóc 98R-035.53 di chuyển theo hướng Bắc – Nam đã va chạm với ô tô con biển số 38-580.97, ô tô tải 29E-350.40 và ô tô khách 17B–012.66 đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Cú va chạm khiến ô tô con bị cuốn vào gầm xe tải, hư hỏng nặng. Sau tai nạn, 2 người trên ô tô con được đưa đi cấp cứu, người còn lại bị kẹt bên trong do xe kẹt giữa hai phương tiện khác. Lực lượng chức năng đã điều xe chuyên dụng đến hiện trường giải cứu ô tô con, đưa người bị thương đến Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh cấp cứu.

Lực lượng chức năng giải cứu nạn nhân và đưa đi cấp cứu. Ảnh: CTV.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng các đơn vị liên quan đã có mặt phân luồng giao thông, triển khai công tác cứu hộ.

Hiện tình trạng sức khỏe của các nạn nhân và nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.