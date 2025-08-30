TP.HCM: Công an 168 xã, phường, đặc khu ra quân xử lý quảng cáo trái phép 30/08/2025 14:16

(PLO)- Lực lượng công an cùng đoàn viên, hội viên và người dân tại 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP.HCM đã đồng loạt ra quân bóc xóa quảng cáo trái phép, chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9.

Sáng 30-8, hưởng ứng chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM trong lễ phát động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và cải tạo không gian đô thị, Ban Chỉ đạo 138 tại 168 xã, phường, đặc khu trên toàn thành phố đã triển khai đồng loạt hoạt động bóc xóa quảng cáo sai quy định.

Sáng ngày 30-8, Ban Chỉ đạo 138 tại 168 xã, phường, đặc khu trên toàn thành phố đã triển khai đồng loạt hoạt động bóc xóa quảng cáo trái phép. Ảnh: CA

Hoạt động này nhằm tạo mỹ quan đô thị, giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời gắn với chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.

Tại bốn đơn vị làm điểm gồm phường Phú An, phường Thuận An, phường Bà Rịa và xã Đất Đỏ, lễ phát động diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo Phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM, lãnh đạo Ban Chỉ đạo 138 cấp xã, UBND cùng đại diện các tổ chức chính trị - xã hội.

Tại đây, công an các xã, phường đã ký kết chương trình phối hợp với các đoàn thể nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong giữ gìn mỹ quan và trật tự an toàn xã hội.

Chỉ sau lễ phát động, bốn đơn vị làm điểm đã tiến hành tháo dỡ, bóc xóa hơn 2.000 sản phẩm quảng cáo sai quy định. Ảnh: CA

Ngay sau lễ phát động, các tổ công tác tại bốn đơn vị làm điểm đã tiến hành tháo dỡ, bóc xóa hơn 2.000 sản phẩm quảng cáo sai quy định trên các tuyến đường lớn, khu vực trung tâm cũng như các hẻm nhỏ. Chiến dịch có sự tham gia của hơn 1.200 người, từ lực lượng công an, đoàn viên, hội viên đến quần chúng nhân dân.

Chiến dịch có sự tham gia của hơn 1.200 người, từ lực lượng công an, đoàn viên, hội viên đến quần chúng nhân dân. Ảnh: CA



Ngoài ra, lực lượng chức năng đã vận động 800 hộ dân tự tháo gỡ các quảng cáo trái phép trước và xung quanh nhà, làm việc với hơn 100 cơ sở in ấn, photocopy để ký cam kết không sản xuất tờ rơi quảng cáo liên quan hoạt động cho vay tài chính trái pháp luật. Cùng với đó, 150 số điện thoại in trên các sản phẩm quảng cáo sai quy định cũng được tập hợp để phục vụ công tác đấu tranh, xử lý.

Cơ quan chức năng cũng làm việc với hơn 100 cơ sở in ấn, photocopy để ký cam kết không sản xuất tờ rơi quảng cáo liên quan hoạt động cho vay tài chính trái pháp luật. Ảnh: CA

Trong không khí rộn ràng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, cờ hoa, khẩu hiệu rực rỡ khắp phố phường, tuổi trẻ Công an TP.HCM ngoài nhiệm vụ bóc xóa quảng cáo trái phép còn phối hợp tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự để người dân có kỳ nghỉ lễ an toàn.

Với thông điệp “tiên phong, xung kích từ những điều đơn giản, đời thường và bình dị nhất”, chiến dịch đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng vì một TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.