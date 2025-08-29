Công an TP.HCM cảnh báo thủ đoạn lừa đảo lợi dụng chính sách tặng 100.000 đồng dịp 2-9 29/08/2025 14:57

(PLO)- Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo giả mạo chính sách tặng quà 100.000 đồng nhân dịp Quốc khánh 2-9.

Ngày 29-8, Công an TP.HCM thông báo đến người dân cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo giả mạo chính sách tặng quà 100.000 đồng nhân dịp Quốc khánh 2-9.

Theo đó, những ngày qua, khi xuất hiện thông tin về chính sách tặng quà 100.000 đồng cho mỗi người dân nhân dịp Quốc khánh 2-9, nhiều kẻ gian đã lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo cơ quan chức năng, thủ đoạn phổ biến là gửi tin nhắn, email kèm đường link lạ với nội dung “Nhận quà tặng 100.000 đồng”, “Điền thông tin để nhận tiền”. Nếu người dân bấm vào, kẻ xấu sẽ đánh cắp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng và mật khẩu.

Ngoài ra, kẻ gian còn giả danh cán bộ nhà nước, công an hoặc nhân viên ngân hàng, gọi điện hướng dẫn “cách nhận tiền hỗ trợ”, sau đó yêu cầu nạn nhân cung cấp mã OTP hoặc chuyển tiền để “xác thực”. Một số fanpage, website giả mạo cơ quan chức năng cũng được lập ra để thu hút người dân nhập thông tin cá nhân.

Công an TP.HCM khẳng định mọi chính sách hỗ trợ của Chính phủ đều được triển khai công khai, minh bạch thông qua UBND xã, phường, các cơ quan nhà nước hoặc hệ thống ngân hàng theo thông báo chính thức. Người dân tuyệt đối không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai; không bấm vào các đường link lạ, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến việc giả mạo, lừa đảo cần báo ngay cho công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý.