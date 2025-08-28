Công an TP.HCM trang bị 'lá chắn số' giúp sinh viên nhận diện chiêu trò lừa đảo 28/08/2025 14:57

(PLO)- Công an TP.HCM giúp sinh viên nhận diện các chiêu trò lừa đảo phổ biến như việc làm ảo, đa cấp trái phép, tín dụng đen, lừa đảo công nghệ cao qua điện thoại, Internet...

Sáng 28-8, tại Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Công an TP.HCM phối hợp Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP tổ chức lễ khởi động chương trình “Tour 360: Học đường an toàn trong kỷ nguyên số”.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HT

Chương trình diễn ra từ tháng 8 đến tháng 12-2025 tại các trường THPT, đại học, học viện và cao đẳng trên địa bàn TP. Nội dung trọng tâm là giúp hàng ngàn học sinh, sinh viên nhận diện các chiêu trò lừa đảo phổ biến như việc làm ảo, đa cấp trái phép, tín dụng đen, lừa đảo công nghệ cao qua điện thoại, Internet và cả hình thức bắt cóc trực tuyến.

Phát biểu tại lễ khởi động, đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh: “Không gian mạng mang đến nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro, nơi tội phạm công nghệ cao hoạt động với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Việc trang bị kiến thức, kỹ năng phòng vệ số cho thế hệ trẻ là yêu cầu cấp bách và cũng là trách nhiệm của toàn xã hội. Chương trình Tour 360 chính là sự cụ thể hóa trách nhiệm đó”.

Chương trình Tour 360 trang bị kiến thức chống các phương thức lừa đảo công nghệ cao vốn là một thực trạng nhức nhối gần đây. Ảnh: HT

Theo đại tá Trần Hồng Minh, các buổi triển khai của chương trình cần tạo không gian để học sinh, sinh viên vừa được cảnh báo, vừa có cơ hội rèn luyện kỹ năng tự bảo vệ. Mỗi điểm đến phải trở thành một ngày hội kiến thức pháp luật và kỹ năng số, góp phần hình thành những “công dân số” thông thái, có trách nhiệm.

Ông Lê Nguyễn Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP, cho biết trung tâm đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phòng ngừa lừa đảo trong giới trẻ. Tour 360 không chỉ dừng ở tuyên truyền mà còn hướng đến việc khuyến khích học sinh, sinh viên trở thành tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa thông điệp cảnh giác trong cộng đồng học đường.

Ban Thanh niên Công an TP.HCM ký kết thực hiện chuỗi chương trình với Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Ảnh: HT

Thiếu tá Đặng Văn Thắng, đại diện Ban Thanh niên Công an TP.HCM, khẳng định: “Đây là sáng kiến ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ Công an TP trong việc đồng hành cùng tổ chức đoàn thể, xây dựng lá chắn số vững chắc, bảo vệ thế hệ trẻ trước rủi ro mạng”.

Tại lễ khởi động, nhiều hoạt động được triển khai như triển lãm infographic, minigame trực tuyến, nhạc kịch tình huống “Bắt cóc Online”, chiếu video cảnh báo tội phạm công nghệ cao, giao lưu với chuyên gia Công an TP.HCM, chuyên gia tâm lý, KOLs. Dịp này, các đơn vị cũng ra mắt “Biệt đội 360” với nhiệm vụ lan tỏa thông điệp cảnh giác trong môi trường học đường.

Chương trình dự kiến có 30 chuyên đề, với hình thức phù hợp từng đối tượng. Với sinh viên, hoạt động gắn với hội thảo, tọa đàm và đối thoại trực tiếp; với học sinh THPT, nội dung được lồng ghép trong lễ chào cờ đầu tuần nhằm tạo sự gần gũi và hiệu quả trong tuyên truyền.