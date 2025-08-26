3 người Hàn Quốc bị khống chế được Công an TP.HCM giải cứu 26/08/2025 10:32

Ngày 26-8, Công an TP.HCM cho biết vừa giải cứu thành công ba người Hàn Quốc bị giữ trái pháp luật.

Trước đó, ngày 19-8, Công an phường Lái Thiêu tiếp nhận thông tin từ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam về việc ba công dân Hàn Quốc bị giữ trái pháp luật.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) phối hợp Công an phường Lái Thiêu cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành rà soát, xác minh.

Cơ quan chức năng lấy lời khai với Luo Shenghua để phục vụ điều tra. Ảnh: CA

Đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện các nạn nhân bị giữ tại một căn hộ trong chung cư Emerald Golf View (phường Lái Thiêu). Công an tiến hành kiểm tra hành chính, bắt quả tang hai người đang khống chế ba công dân Hàn Quốc bên trong.

Điều tra ban đầu xác định Luo Shenghua (quốc tịch Trung Quốc, còn gọi Nam) là người cầm đầu. Thông qua mạng xã hội, Luo Shenghua cùng đồng bọn tiếp cận những người Hàn Quốc có nhu cầu tìm việc làm, hứa hẹn đưa sang Việt Nam với mức thu nhập cao.

Công an đã khởi tố, bắt tạm giam người cầm đầu. Ảnh: CA

Tin tưởng, các nạn nhân gửi ảnh hộ chiếu, được sắp xếp vé máy bay và nhập cảnh Việt Nam ngày 14-8 qua sân bay Tân Sơn Nhất. Sau khi đến nơi, họ bị đưa về khách sạn ở phường Thuận Giao, rồi tiếp tục chuyển đến căn hộ Emerald Golf View.

Tại đây, Luo Shenghua yêu cầu các nạn nhân bán tài khoản ngân hàng hoặc nộp “chi phí” 4,5 triệu won (hơn 80 triệu đồng) mới được đưa về Hàn Quốc. Để giám sát, Shenghua thuê Vòng Quang Tuấn (41 tuổi, quê Đồng Nai), Nguyễn Thành Phúc (38 tuổi, quê Cần Thơ) và Lê Văn Kiểu (25 tuổi, quê Cà Mau). Những người này được hứa trả công từ 500.000 đến 1.000.000 đồng/ngày.

Những người liên quan cũng bị khởi tố, bắt giam. Ảnh: CA

Công an TP.HCM xác định Luo Shenghua là chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo khống chế và đòi tiền chuộc; Tuấn giúp sức tích cực trong việc bố trí người canh giữ; Phúc và Kiểu biết rõ tính chất sai trái nhưng vẫn tham gia nhằm hưởng lợi.

Ngày 21-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn người gồm Luo Shenghua, Vòng Quang Tuấn, Nguyễn Thành Phúc và Lê Văn Kiểu về tội giữ người trái pháp luật.

Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra đường dây lừa đảo, cưỡng ép người nước ngoài nhập cảnh với vỏ bọc tuyển dụng việc nhẹ lương cao, đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác trước những lời mời chào trên mạng xã hội để không rơi vào bẫy tội phạm.