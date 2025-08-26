Công an TP.HCM thông báo tìm chủ sở hữu 5 xe máy 26/08/2025 18:28

(PLO)- Công an TP.HCM thông báo truy tìm chủ sở hữu năm xe máy bị tạm giữ trong quá trình điều tra hai vụ án trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản phạm tội mà có và tàng trữ ma túy.

Ngày 26-8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát Hình sự - PC02) cho biết đang thụ lý hai vụ án xảy ra tại phường Khánh Hội.

Vụ thứ nhất là trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có do Trần Hiếu Nhân cùng đồng phạm thực hiện ngày 29-3 tại căn nhà trên đường Bến Vân Đồn. Vụ thứ hai là trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy do Đào Văn Quỷ thực hiện, phát hiện ngày 26-3 cũng trên đường Bến Vân Đồn.

Công an TP.HCM tìm chủ sở hữu năm xe máy. Ảnh: CA

Trong quá trình điều tra, công an tạm giữ năm xe máy gồm: Honda Wave màu đỏ-đen-bạc biển số 85H1-068.41; Honda Dream màu nâu biển số 76V8-0893; Honda Wave màu tím-đỏ-đen biển số 61N6-0070; Honda Wave màu trắng biển số 61HA-035.80 và Suzuki Hayate màu đen biển số 54L4-7597. Một số phương tiện có dấu hiệu bị can thiệp số khung, số máy.

Công an TP.HCM đề nghị ai là chủ sở hữu các phương tiện trên liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tại số 96 Võ Văn Kiệt, phường Bến Thành, gặp cán bộ Lê Minh Thơ – Tổ hình sự Quận 4, điện thoại 0985.247.474 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.