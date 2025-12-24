Dùng ô tô đi trộm chó trong đêm 24/12/2025 18:40

(PLO)- Kiểm tra ô tô, công an phát hiện 7 con chó bị trói chặt cùng súng điện và nhiều dụng cụ để trộm chó.

Ngày 24-12, Công an xã Bom Bo, tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh xác minh, xử lý nhóm trộm chó và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, Công an xã Bom Bo nhận tin báo từ quần chúng về việc trộm và tiêu thụ chó trên địa bàn nên tổ chức tuần tra, mật phục.

Công an phát hiện 7 con chó bị trói chặt trên xe ô tô. Ảnh: Công an.

Lực lượng chức năng phát hiện ô tô di chuyển trên đường ĐT760 có biểu hiện nghi vấn nên theo dõi. Chiếc xe này dừng tại nhà Vũ Quang Trung và Vũ Thị Huế (cùng ngụ xã Bom Bo).

Tại đây, công an bắt quả tang Lê Văn Phụng (25 tuổi, ngụ xã Đa Kia) và Phạm Hồng Anh (43 tuổi, ngụ xã Phú Riềng) đang bán chó trộm được cho Trung và Huế.

Kiểm tra nơi ở của Trung và Huế, công an phát hiện tại khu vực sân và phía sau nhà có 8 con chó. Kiểm tra ô tô Fortuner của Phụng và Hồng Anh, lực lượng chức năng phát hiện thêm 7 con chó cùng nhiều tang vật như súng điện, bình xịt hơi cay, đinh, dao, kéo…

Hiện Công an xã Bom Bo đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.