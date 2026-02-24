Tạm giữ người đàn ông dùng dao tấn công người yêu khi đòi chia tay 24/02/2026 09:38

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự nghi phạm dùng dao đâm người yêu bị thương khi đòi chia tay.

Ngày 24-2, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Phạm Bách Hùng (52 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Nghi phạm Hùng tại công an. Ảnh: C.A

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 ngày 21-2, Hùng mang theo một con dao rồi điều khiển xe máy đến nhà người yêu là chị LTM (35 tuổi, ngụ xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk), để nói chuyện.

Tại đây, chị M và Hùng xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Sau đó, Hùng đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị M bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp cùng Công an xã Hòa Thịnh khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra.

Tại công an, bước đầu Hùng khai nhận do người yêu đòi chia tay nên xảy ra mâu thuẫn và gây án.