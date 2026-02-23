Đánh người yêu tử vong tại phòng trọ rồi đi đầu thú 23/02/2026 13:02

(PLO)- Sau khi người yêu tử vong, Lê Hữu Nghị đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Ngày 23-2, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Lê Hữu Nghị (39 tuổi, ngụ xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Nghi phạm Lê Hữu Nghị tại công an. Ảnh: C.A

Nạn nhân trong vụ án là chị NTNC (34 tuổi, ngụ phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), người yêu của Nghị.

Theo điều tra ban đầu, đêm 21-2, Nghị đến nhà trọ của chị C tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk để chơi. Rạng sáng 22-2, giữa Nghị và chị C xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, xô xát.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Nghị dùng tay giật mạnh tóc và đánh nhiều cái vào đầu, mặt người yêu. Sau khi hành hung chị C, Nghị bỏ ra ngoài.

Một lúc sau, Nghị quay lại thấy người yêu nằm bất động trong phòng ngủ nên nhờ người đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Tây Hòa. Tuy nhiên, chị C được xác định tử vong trước khi đến bệnh viện.

Khi biết người yêu tử vong, Nghị đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.