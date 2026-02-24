Tài xế xe bán tải đẩy xe máy gần 1 km có nồng độ cồn 123,86 mg/dL 24/02/2026 06:28

(PLO)- Qua kiểm tra, xác định nồng độ cồn của tài xế xe bán tải gây tai nạn lên đến 123,86 mg/dL.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Quốc Huy (34 tuổi, trú khu phố 1, phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Công an thực hiện lệnh bắt giam Phạm Quốc Huy.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo về tội phạm với nội dung: Khoảng 0 giờ 30 ngày 20-2, người dân báo tin tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Tất Thành - Tôn Đức Thắng thuộc phường Phan Thiết xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe bán tải biển số 86C-170.68 và xe máy biển số 86L1-1215 do ông Lê Văn Cường (56 tuổi) điều khiển.

Sau khi hất văng ông Cường, xe bán tải đã kéo lê xe máy trước đầu ô tô, tiếp tục lưu thông khoảng 1 km đến khu phố 8, phường Phú Thủy mới dừng lại.

Xe máy của nạn nhân.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do chấn thương quá nặng nên đã tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Quốc Huy. Ngày 22-2, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Huy.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong máu của Phạm Quốc Huy là 123,86 mg/dL. Cơ quan công an xác định mức nồng độ cồn này là rất cao.

Phạm Quốc Huy bị Công an tạm giữ tại hiện trường.

Như đã thông tin, khoảng 0 giờ ngày 20-2, tại khu vực ngã tư Tôn Đức Thắng – Nguyễn Tất Thành thuộc phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, xe bán tải trên đã kéo lê xe máy suốt quãng đường dài vào đường nội bộ khu đô thị biển Phan Thiết, tạo ra những vệt lửa dữ dội.

Bước đầu xác định, xe bán tải kéo lê xe máy trước đầu ô tô khiến ma sát với mặt đường tạo nên những tia lửa, phát ra âm thanh chát chúa. Nhiều người đi đường bàng hoàng, dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng này.