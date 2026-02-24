Nhiều người dùng Facebook ở Đức bị điều tra hình sự vì gọi Thủ tướng Merz là 'Pinocchio' 24/02/2026 09:01

(PLO)- Nhiều người dùng mạng xã hội Facebook ở Đức đang bị điều tra hình sự vì liên quan tới các bình luận xúc phạm Thủ tướng Friedrich Merz, trong đó một người gọi ông Merz là cậu bé người gỗ Pinocchio.

Cảnh sát Đức hôm 23-2 cho biết cơ quan này đang điều tra nhiều người vì những bình luận mang tính chế nhạo của họ nhằm vào Thủ tướng Đức Friedrich Merz, trong đó có một người gọi người đứng đầu chính phủ Đức là cậu bé người gỗ Pinocchio, theo hãng thông tấn Đức DPA.

Các bình luận này xuất hiện khi Thủ tướng Merz tới thăm TP Heilbronn (bang Baden-Württemberg, tây nam Đức) hồi tháng 10-2025. Khi đó, chính quyền đã thông báo trên mạng xã hội Facebook về vùng cấm bay ở Heilbronn trong 1 ngày.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: DPA

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dùng mạng ở Đức. Hàng trăm người để lại bình luận, gồm nhiều người chỉ trích ông Merz vì lệnh cấm bay trên.

Đại diện cảnh sát Đức cho biết lực lượng an ninh đã làm theo đúng quy định, lọc bỏ những bình luận có khả năng liên quan đến luật hình sự và bước đầu phát hiện một số bình luận “có tính chất xúc phạm”. Do đó, cảnh sát Đức đang tiếp tục điều tra.

Theo tờ báo địa phương Heilbronner Stimme, một người đàn ông ở độ tuổi nghỉ hưu đã để lại bình luận: “Pinocchio đang đến HN [Heilbronn]”, kèm biểu tượng một chiếc mũi dài.

Người này đã nhận được thư từ cảnh sát hình sự hồi tháng 1. Người đàn ông này đang bị điều tra về tội xúc phạm theo Điều 188 của Bộ luật Hình sự Đức.

Điều khoản này quy định về tội xúc phạm, phỉ báng và vu khống đối với các chính trị gia “nếu hành vi đó có nguy cơ gây khó khăn đáng kể cho công việc công cộng của họ”. Nếu bị kết tội, người này có thể bị phạt tiền hoặc phải đối mặt án tù lên đến 3 năm.

Trong thư trả lời cảnh sát, người đàn ông này viết rằng bình luận của ông là chỉ thể hiện “một quan điểm mơ hồ, mang tính biểu tượng và châm biếm trong bối cảnh chính trị”, không phải là một lời xúc phạm.