Đức giải thích việc rút binh sĩ từ Greenland về nước chỉ sau 44 giờ 19/01/2026 09:17

(PLO)- Nhóm trinh sát gồm 15 binh sĩ do Đức cử tới tham gia tập trận tại Greenland (Đan Mạch) đã được rút về nước chỉ sau 44 giờ do đã hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.

Ngày 18-1, đội trinh sát của quân đội Đức được cử tới Greenland (Đan Mạch) đã trở về sau 44 giờ làm nhiệm vụ trong cuộc tập trận chung do Đan Mạch tổ chức trên hòn đảo Bắc Cực này, theo tờ Bloomberg.

Dẫn thông tin từ tờ Bild (Đức), Bloomberg cho biết nhóm trinh sát của quân đội Đức đã khởi hành từ Greenland về nước trong chiều 18-1. Theo Bild, quân đội Đức đã đưa ra quyết định về việc rút lực lượng từ Greenland về vào sáng cùng ngày.

Trả lời tờ Bloomberg qua email, Bộ Chỉ huy Tác chiến Quân đội Đức cho biết nhiệm vụ của nhóm trinh sát “đã hoàn thành theo kế hoạch”, dù cho điều kiện thời tiết bất lợi đã khiến đoàn phải bỏ qua một trạm trong lịch trình ban đầu.

Nhóm trinh sát quân sự Đức lên máy bay rời Greenland hôm 18-1. Ảnh: BILD

“Tuy nhiên, những hiểu biết quan trọng đã được thu thập, cho phép [quân đội Đức] phối hợp các biện pháp chung có thể có với các đối tác và trong khuôn khổ [Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương] NATO để tăng cường an ninh ở Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực” - Bộ Chỉ huy Tác chiến Quân đội Đức viết trong email.

Sau đó - trong cùng ngày 18-1, người phát ngôn quân đội Đức - Trung tá Peter Milevchuk trả lời hãng truyền thông Funke (Đức), xác nhận việc 15 binh sĩ nước này đã khởi hành về nước.

Ông Milevchuk nói rằng nhiệm vụ của nhóm trinh sát tại Greenland đã kết thúc, đồng thời nhấn mạnh rằng sự hợp tác của Đức với các đối tác Đan Mạch là tích cực và mang tính xây dựng.

Ngày 14-1, Đan Mạch thông báo tiến hành tập trận quân sự ở Greenland. Động thái này diễn ra sau khi các cuộc đàm phán giữa Đan Mạch và Greenland với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc trong tình trạng “bất đồng căn bản” giữa các bên.

Ông Trump hôm 14-1 tuyên bố rằng việc Mỹ kiểm soát Greenland là vì “mục đích an ninh quốc gia” của Mỹ và điều này cần thiết cho việc hiện thực hoá kế hoạch lá chắn phòng thủ tên lửa Golden Dome của Washington.

Trong số các quốc gia châu Âu cử binh sĩ tham gia, Đức là một trong hai nước cử nhiều quân nhất, bao gồm một đội trinh sát 15 người do Chuẩn Đô đốc Stefan Pauly chỉ huy.

Theo tờ Bild, các binh sĩ Đức đã tới Greenland hôm 16-1, trễ hơn một ngày so với kế hoạch ban đầu. Đến ngày 17-1, vẫn có một số nguồn tin nói với Bild rằng đội trinh sát quân đội Đức có thể ở lại lâu hơn.

Ngày 17-1, ông Trump tiếp tục làm căng thẳng gia tăng khi công bố các mức thuế bổ sung đối với các đối tác thương mại của Mỹ nếu họ từ chối ủng hộ Washington thâu tóm Greenland.