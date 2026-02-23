Khởi tố người lái tàu trong vụ 6 người tử vong ở hồ Thác Bà 23/02/2026 19:53

(PLO)- Cơ quan điều tra đã khởi tố lái tàu Triệu Văn Nội vì có hành vi chở quá số người quy định (22/12 người).

Chiều 23-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam với Triệu Văn Nội (31 tuổi, trú xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Khu vực vụ tai nạn chìm tàu trên hồ Thác Bà.

Nội là người điều khiển tàu chở hành khách biển số YB- 0876H xảy ra vụ tai nạn đường thuỷ trên hồ Thác Bà vào tối 21-2, làm 6 người tử vong.

Theo cơ quan điều tra, Nội đã có hành vi điều khiển tàu chở quá số người quy định (22/12 người), điều khiển động cơ có công suất nhỏ hơn không nhường đường cho phương tiện động cơ có công suất lớn hơn. Hành vi này vi phạm Luật giao thông đường thuỷ nội địa, gây hậu quả nghiêm trọng.

Triệu Văn Nội bị khởi tố. Ảnh: CA.

Như đã đưa tin, khoảng 19 giờ 15 phút ngày 21-2, trên hồ Thác Bà (thuộc địa phận thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy giữa hai phương tiện: Phà chở đá mang biển kiểm soát YB-0919H do ông Nguyễn Văn Thâm (42 tuổi, trú thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển, chở đá hộc từ xã Lục Yên về Cảng Hương Lý, va chạm với tàu chở hành khách biển số YB- 0876H do Nội điều khiển đi hướng từ xã Yên Bình lên xã Cảm Nhân.

Trên tàu có chở 22 hành khách, cùng với lái tàu là 23 người. Vụ tai nạn đã làm phương tiện chở khách bị chìm và 6 người tử vong. 17 người khác thoát chết, hiện sức khoẻ ổn định.