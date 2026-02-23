Thủ tướng ban hành Công điện chỉ đạo khắc phục hậu quả, điều tra vụ tai nạn trên hồ Thác Bà 23/02/2026 08:47

Công điện nêu rõ: Vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 21-2 xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng tại hồ Thác Bà, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai do phà chở đá biển kiểm soát YB-0919H va chạm với tàu chở khách biển kiểm soát YB-0876H; hậu quả làm chìm tàu chở khách, 1 người chết và 5 người mất tích.

Ngày 22-2, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai có mặt tại hiện trường vụ tai nạn đường thuỷ xảy ra trên hồ Thác Bà.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng gửi lời thăm hỏi tới gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn; đồng thời yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả, thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Để khắc phục hậu quả vụ tai nạn nêu trên và không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh khẩn trương huy động tối đa lực lượng, phương tiện và trang thiết bị cần thiết tổ chức tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân còn mất tích; bố trí điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường thủy; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn.

Công tác tìm kiếm cứu nạn trên hồ Thác Bà ngày 22-2.

Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Lào Cai khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân; lưu ý kiểm tra vi phạm về điều kiện kinh doanh trên đường thủy nội địa, nhất là hoạt động chở hàng, chở khách trên đường thủy nội địa, siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi chở quá tải, quá số người quy định, xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải khi để xảy ra vi phạm, không để xảy ra các sự việc tương tự.

Bộ Xây dựng chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai và các Sở Xây dựng các địa phương kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm; đặc biệt xem xét trách nhiệm của lái tàu, chủ tàu, đơn vị quản lý, khai thác bến đối với vụ tai nạn nêu trên.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo siết chặt công tác quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn; tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về điều kiện kinh doanh vận tải đối với đơn vị kinh doanh vận tải đường thủy nội địa, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm về việc không mặc áo phao cho hành khách trên các tàu, thuyền.

Thủ tướng Chính phủ Giao Bộ Xây dựng theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện Công điện này, đề xuất báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 19 giờ 15 phút ngày 21-2, trên hồ Thác Bà (thuộc địa phận thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy giữa hai phương tiện: Phà chở đá mang biển kiểm soát YB-0919H do ông Nguyễn Văn Thâm (42 tuổi, trú thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển, chở đá hộc từ xã Lục Yên về Cảng Hương Lý, va chạm với tàu chở hành khách biển số YB- 0876H do anh Triệu Đức Nội (31 tuổi, trú xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển đi hướng từ xã Yên Bình lên xã Cảm Nhân.

Trên tàu có chở 22 hành khách, cùng với lái tàu là 23 người. Vụ tai nạn đã làm phương tiện chở khách bị chìm và 6 người tử vong. 17 người khác thoát chết trong vụ chìm tàu hiện sức khoẻ ổn định.