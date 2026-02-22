Linh cảm của 'người hùng' trên hồ Thác Bà kịp cứu sống 6 người 22/02/2026 17:48

(PLO)- Nghe một tiếng va chạm lớn vọng ra từ mặt hồ Thác Bà, ông Sơn linh cảm có chuyện chẳng lành liền cầm đèn pin chạy ra ven đồi soi xuống mặt nước và tìm cách cứu người.

Ông Hà Ngọc Sơn (50 tuổi, trú thôn Trung Sơn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) đã dũng cảm cứu sống 6 người trong vụ chìm tàu xảy ra tối 21-2 trên Hồ Thác Bà.

Ông Hà Ngọc Sơn. Ảnh: CTV

Khoảng 19 giờ 15 phút đêm 21-2, khi đang ở lán trại nấu cám cho đàn lợn, ông Sơn bất ngờ nghe một tiếng va chạm lớn vọng ra từ phía mặt hồ, rồi mọi thứ im bặt. Linh cảm có chuyện chẳng lành, ông cầm đèn pin chạy ra ven đồi soi xuống mặt nước và nghe rõ tiếng kêu cứu giữa màn đêm.

Không kịp suy tính, ông Sơn lập tức nổ máy thuyền lao ra hiện trường, cách đó chừng 400 m. Khi tiếp cận khu vực xảy ra tai nạn, chiếc tàu va chạm đã lùi ra xa khoảng 50 m. Trên mặt nước, người nổi, người chìm, áo phao và đồ đạc trôi lẫn lộn.

“Tôi thấy một phụ nữ ôm chặt hai đứa trẻ, cả ba đã uống nước và gần như kiệt sức. Gần đó là một cháu gái đang chới với, hai tay quờ quạng. Một người đàn ông khác cũng đang cố bám víu giữa dòng”, ông Sơn kể.

Không chần chừ, ông lần lượt kéo từng người lên thuyền. Bốn nạn nhân được đưa lên trước, sau đó ông quay lại hỗ trợ người đàn ông và một cháu nhỏ. Tuy nhiên, do thuyền nhỏ và nước bắt đầu tràn vào, thuyền nghiêng mạnh, ông buộc phải tính toán thận trọng. “Nếu chở thêm, thuyền có thể lật bất cứ lúc nào”, ông nói.

Sau khi đưa 6 người vào bờ an toàn, ông Sơn nhanh chóng liên hệ chính quyền địa phương, đề nghị báo lực lượng công an và thả neo khoanh vùng vị trí để phục vụ công tác cứu hộ. Hơn một giờ sau, người dân và lực lượng chức năng đã tiếp cận được hiện trường.

Ông Sơn cho biết, gia đình ông mưu sinh giữa lòng hồ nhiều năm, quen thuộc từng luồng lạch, con nước. Ông không làm dịch vụ chở khách hay du lịch, mà sinh sống bằng chăn nuôi trên các đảo nhỏ. Chính sự am hiểu địa hình đã giúp ông định hướng trong đêm tối và giữ được bình tĩnh khi nhiều người hoảng loạn.

Sau vụ việc, khi dọn thuyền, ông còn nhặt được một khoản tiền của nạn nhân rơi lại và giữ cẩn thận để trả lại. “Của ai thì phải trả cho người đó”, ông nói giản dị.

Giữa ranh giới sinh tử trên mặt hồ đêm tối, sự dũng cảm nhưng tỉnh táo của người đàn ông thôn Trung Sơn đã giúp 6 người thoát nạn, mang lại niềm hy vọng giữa những thông tin đau lòng về tai nạn đường thủy.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo tại hiện trường. Ảnh: CTV

Như đã đưa tin, khoảng 19 giờ 15 phút đêm 21-2, trên hồ Thác Bà (thuộc địa phận thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy giữa hai phương tiện: Phà chở đá mang biển kiểm soát YB-0919H do ông Nguyễn Văn Thâm (42 tuổi, trú thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển, chở đá hộc từ xã Lục Yên về Cảng Hương Lý, va chạm với tàu chở hành khách biển số YB- 0876H do anh Triệu Đức Nội (31 tuổi, trú xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển đi hướng từ xã Yên Bình lên xã Cảm Nhân.

Trên tàu có chở 22 hành khách, cùng với lái tàu là 23 người. Vụ tai nạn đã làm phương tiện chở khách bị chìm và 6 người mất tích. 17 người khác thoát chết trong vụ chìm tàu hiện sức khoẻ ổn định.

Danh sách 5 người đang mất tích gồm:

1. Ông Hoàng Văn Thuận (43 tuổi)

2. Bà Hoàng Thị Tuyết (60 tuổi)

3. Bà Triệu Thị Huân (48 tuổi)

4. Cháu Hoàng Thị Thanh Thúy (14 tuổi)

5. Bà Hoàng Thị Hoa (56 tuổi).