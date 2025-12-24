Phát hiện thi thể bị cháy cùng xe máy trong nghĩa trang ở Gia Lai 24/12/2025 19:07

(PLO)- Một thi thể được phát hiện đang cháy trong nghĩa trang ở Gia Lai, cạnh đó là chiếc xe máy.

Chiều 24-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ một thi thể bị cháy tại nghĩa trang thuộc phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.

Thi thể được phát hiện cháy tại khu vực nghĩa trang thành phố Pleiku cũ (thuộc đường Nguyễn Văn Cừ, phường Diên Hồng, Gia Lai).

Trước đó, khoảng 14 giờ 10 cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể đang cháy tại khu vực nghĩa trang TP Pleiku cũ nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Công an phường Diên Hồng đã đến hiện trường, triển khai lực lượng dập lửa và lấy lời khai những người liên quan.

Chiếc xe máy tại hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng kiểm tra thi thể bị cháy còn hai chân, chưa xác định được lai lịch, giới tính. Cạnh đó có một chiếc xe máy biển xanh