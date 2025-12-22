Phát hiện thi thể nữ trôi sông Sài Gòn, bàn tay phải có 6 ngón sơn màu đỏ 22/12/2025 09:33

(PLO)- Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân và tìm thân nhân một phụ nữ tử vong, thi thể trôi dạt vào bãi cát ven sông Sài Gòn, phường An Khánh.

Ngày 22-12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan thụ lý, điều tra vụ chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại khu vực bờ sông Sài Gòn, phường An Khánh. Khu vực phát hiện thi thể gần nóc hầm Thủ Thiêm.

Phát hiện thi thể nữ trôi sông Sài Gòn, bàn tay bên phải có 6 ngón sơn màu đỏ. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 20-12, quản lý một bãi cát trên đường Nguyễn Thiện Thành trong lúc kiểm tra đã phát hiện thi thể nữ trôi dạt vào bờ. Người này nhanh chóng trình báo công an địa phương.

Nhận tin báo, Công an phường An Khánh phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Nạn nhân khoảng 40-50 tuổi, mặc đồ bộ màu xanh dương in họa tiết hoa đỏ, khoác áo màu đỏ bên ngoài. Đặc điểm nhận dạng là bàn tay phải có 6 ngón (ngón cái dị tật tách thành hai), các ngón tay và ngón chân đều sơn màu đỏ.

Do nạn nhân không mang giấy tờ tùy thân nên công tác xác minh danh tính gặp khó khăn.

Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) Công an TP.HCM thông báo ai là thân nhân hoặc có thông tin liên quan hãy liên hệ điều tra viên Lý Hải Dương qua số điện thoại 090.950.7658. Người dân cũng có thể đến trụ sở tại số 9 đường Võ Nguyên Giáp, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM để phối hợp giải quyết.