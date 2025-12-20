Cuộc thi 'Kho báu từ rác' và ngày hội phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn ở TP.HCM 20/12/2025 10:19

(PLO)- UBND phường Tân Sơn Hòa (TP.HCM) tổ chức Ngày hội phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn năm 2025 tại Công viên Hoàng Văn Thụ, với nhiều hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và hình thành thói quen phân loại rác trong cộng đồng.

Sáng 20-12, tại Công viên Hoàng Văn Thụ (phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM), UBND phường Tân Sơn Hòa tổ chức Ngày hội phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn năm 2025 với nhiều hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm thiết thực, thu hút đông đảo người dân, đoàn thể, học sinh, sinh viên tham gia.

Phường Tân Sơn Hòa tổ chức Ngày hội phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn năm 2025. Ảnh: PHẠM HẢI

Tham dự chương trình có bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng uỷ phường; ông Lê Minh Truyền, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Hoà cùng đông đảo người dân trên địa bàn.

Ngày hội diễn ra từ 5 giờ 30 phút đến 10 giờ với điểm nhấn là chương trình đi bộ đồng hành “Bước chân xanh” nhằm lan tỏa thông điệp sống xanh, giảm rác thải, phân loại rác tại nguồn.

Chương trình đi bộ đồng hành Bước chân xanh nhằm lan tỏa thông điệp sống xanh, giảm rác thải, phân loại rác tại nguồn. Ảnh: PHẠM HẢI

Phát biểu khai mạc, ông Lê Minh Truyền, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Hòa, Trưởng Ban tổ chức, cho biết việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn là trách nhiệm của mỗi tổ chức, hộ gia đình và cá nhân theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Ngày hội được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định, từng bước hình thành thói quen phân loại rác trong sinh hoạt hằng ngày, góp phần giảm ô nhiễm môi trường và phát triển bền vững.

Ông Lê Minh Truyền, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Hòa, Trưởng Ban tổ chức phát biểu tại chương trình. Ảnh: PHẠM HẢI

Trong khuôn khổ ngày hội, người dân được tham gia nhiều gian hàng trải nghiệm như: đổi rác tái chế, rác nguy hại lấy quà; tư vấn phân loại, tái chế rác; trò chơi phân loại rác tại nguồn; trưng bày sản phẩm tái chế của 28 khu phố và các trường học trong hội thi “Kho báu từ rác”.

Nhiều mô hình tái chế sáng tạo được trưng bày, trong đó có mô hình địa đạo Củ Chi do thầy, cô và học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Sĩ thực hiện từ các vật liệu tái chế như xốp, vỏ trứng, cỏ khô…

Cô Nguyễn Thị Tân, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết mô hình được hoàn thiện trong vòng ba ngày, vừa góp phần hưởng ứng ngày hội, vừa giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử và tinh thần đoàn kết.

Mô hình địa đạo Củ Chi do thầy, cô và học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Sĩ thực hiện từ các vật liệu tái chế như xốp, vỏ trứng, cỏ khô… Ảnh: PHẠM HẢI

“Mô hình được xây dựng từ ý tưởng tôn vinh truyền thống lịch sử dân tộc, nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, qua đó tuyên truyền về địa đạo Củ Chi. Mô hình sử dụng các vật liệu tái chế phù hợp với chủ đề ngày hội. Sau chương trình, nếu được sự đồng ý của Ban tổ chức, nhà trường sẽ đưa mô hình về trưng bày để học sinh tham quan, tìm hiểu và nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức gìn giữ truyền thống lịch sử”- Cô Tân nói

Tại buổi lễ, Ban tổ chức hội thi “Kho báu từ rác” đã trao 2 giải nhất cho mô hình Văn Miếu – Quốc Tử Giám của Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền và mô hình Thành phố xanh – kinh tế tuần hoàn của khu phố 17. Các mô hình được đánh giá cao nhờ ý tưởng sáng tạo, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường và truyền tải thông điệp giáo dục, sống xanh, phát triển bền vững.

2 giải nhất cho mô hình Văn Miếu – Quốc Tử Giám của Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền và mô hình Thành phố xanh – kinh tế tuần hoàn của khu phố 17. Ảnh: PHẠM HẢI

Ban tổ chức cũng trao thư cảm ơn cho các đơn vị đồng hành, trao giải hội thi “Kho báu từ rác” cho các tập thể khu phố và trường học có sản phẩm xuất sắc.

Chương trình thu hút nhiều học sinh, sinh viên tham gia. Ảnh: PHẠM HẢI

Thông qua ngày hội, UBND phường Tân Sơn Hòa kỳ vọng tinh thần phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần xây dựng khu dân cư xanh – sạch – văn minh.