Công ty Môi trường đô thị TP.HCM hỗ trợ người dân vùng lũ 22/11/2025 19:51

(PLO)- Ngày 22-11, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM đã cử nhân lực và phương tiện chuyên dụng để hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh môi trường do mưa lũ gây ra tại tỉnh Khánh Hòa.

Nhiều khu vực miền Trung hiện đang chìm trong biển nước, nhiều nhà cửa hư hỏng, thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Bên cạnh đó, lũ lụt nghiêm trọng đã để lại lượng lớn bùn đất, rác thải lớn ở nhiều nơi.

Trước tình hình đó, ngày 22-11, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM (CITENCO) đã huy động tối đa nhân lực và phương tiện chuyên dụng để hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh môi trường do mưa lũ gây ra tại tỉnh Khánh Hòa.

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM cử cán bộ, người lao động đến tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường cho đồng bào vùng lũ. Ảnh: CT

Theo đó, lãnh đạo công ty cử 19 cán bộ, người lao động đến tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường theo sự sắp xếp của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang. Ngoài ra, công ty còn cử sáu xe ép rác, một xe tải và các thiết bị chuyên dụng cũng được đưa ra tỉnh Khánh Hòa.

Dự kiến CITENCO sẽ hỗ trợ tỉnh từ ngày 23-11 đến ngày 7-12.

Đoàn CITENCO xuất phát đến tỉnh Khánh Hòa để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do lũ.

Ông Lê Công Phương, Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM cho biết: Hiện nay, khu vực miền Trung đang phải gánh chịu đợt mưa lũ đặc biệt lớn, diễn biến nhanh, phức tạp. Mưa lớn kéo dài kết hợp thủy triều cao đã gây ngập sâu tại nhiều xã, phường, môi trường bị ảnh hưởng nặng nề.

"Nhằm chung tay hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống cho người dân tỉnh Khánh Hòa, CITENCO tổ chức đoàn hỗ trợ cùng với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang khẩn trương dọn dẹp vệ sinh môi trường do mưa lũ gây ra, nhằm sớm ổn định cuộc sống cho người dân" - ông Lê Công Phương chia sẻ.