10 tỉ đồng hỗ trợ bà con vùng mưa lũ tái thiết cuộc sống 21/11/2025 15:29

(PLO)- Nguồn hỗ trợ 10 tỉ đồng sẽ được báo tuổi Trẻ chuyển đến tay bà con vùng mưa lũ giúp họ tái thiết cuộc sống.

Ngày 21-11, lãnh đạo Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam đã trao 10 tỉ đồng nhờ báo Tuổi Trẻ gửi tấm lòng của tập thể nhân viên để san sẻ với bà con vùng mưa lũ.

Đây là số tiền do công ty vận động từ khách hàng, đối tác và chính nhân viên chung tay quyên góp. Với cơ chế đối ứng 2:1, khi được đóng góp 1 đồng, công ty sẽ đối ứng 2 đồng, nhờ đó tổng số tiền đạt 10 tỉ đồng.

Ông Lý Anh Duy Quang, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần GREENFEED (thứ 4, từ phải sang) trao bảng hỗ trợ 10 tỉ đồng đến nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ (thứ 2, từ trái sang) để gửi đến bà con vùng mưa lũ. Ảnh: BT

Chia sẻ về tình hình thiên tai nghiêm trọng, nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, chia sẻ năm nay tình hình thiên tai nghiêm trọng, khi các cơn bão và các trận mữa lũ liên tiếp đổ bộ các tỉnh phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và hiện lan sang Tây Nguyên.

Đồng tình với ông Nguyên, ông Lý Anh Duy Quang, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam, cho biết miền Trung là vùng chịu nhiều khó khăn, thiên tai. Vì vậy, với số tiền 10 tỉ đồng, công ty dự kiến ưu tiên hỗ trợ bà con tại các địa phương miền Bắc và miền Trung, những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất về tài sản và nhân mạng.

“Chúng tôi mong muốn triển khai các hoạt động trao gửi cùng báo Tuổi Trẻ và chính quyền địa phương trong tháng 12 để bà con có thể an lòng đón một cái Tết ấm áp” - ông Quang nói.