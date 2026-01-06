Luật siết nhưng vẫn hơn 1 triệu người rút BHXH một lần trong năm 2025

Ngày 6-1, lãnh đạo BHXH Việt Nam cho biết trong năm 2025, cả nước vẫn có hơn 1 triệu người hưởng BHXH một lần. So với năm 2024, số người rút BHXH một lần đã giảm khi năm trước ghi nhận khoảng 1,1 triệu người.
Kết quả trên có được nhờ Luật BHXH đã quy định rõ hơn về phương án hưởng BHXH một lần. Cụ thể, chính sách này chỉ được giải quyết đối với người lao động gia nhập hệ thống trước ngày 1-7-2025, có thời gian đóng dưới 20 năm và sau 12 tháng nghỉ việc không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.
Đối với người bắt đầu tham gia BHXH từ sau 1-7-2025, việc hưởng BHXH một lần chỉ áp dụng trong một số trường hợp nhất định. Đó là người đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 15 năm đóng BHXH; người ra nước ngoài để định cư; người mắc các bệnh hiểm nghèo như ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS; người suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc người khuyết tật đặc biệt nặng.
Luật BHXH cũng mở rộng thêm nhiều quyền lợi cho người lao động. Trong đó, thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu được giảm từ 20 năm xuống còn 15 năm. Đồng thời, luật bổ sung tầng trợ cấp hằng tháng với mức tối thiểu 500.000 đồng đối với người lao động đã đủ tuổi hưu nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu và không lựa chọn rút BHXH một lần.
Tuy vậy, số lượng người rút BHXH một lần vẫn còn ở mức cao. Điều này phản ánh nhu cầu tài chính trước mắt rất lớn và áp lực cuộc sống của một bộ phận người lao động. Nếu không có thêm các chính sách phù hợp, nguy cơ người lao động khi về già không có lương hưu là hiện hữu, kéo theo gánh nặng cho ngân sách nhà nước trong dài hạn.
Trong năm 2025, BHXH Việt Nam đã giải quyết cho 186.119 người hưởng mới lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng, nâng tổng số người hưởng các chế độ này lên hơn 3,5 triệu người. Ngoài ra, cơ quan BHXH đã tiếp nhận 759.198 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp và 14.184 quyết định hưởng hỗ trợ học nghề.
Về BHYT, số lượt khám chữa bệnh trong năm đạt 195,5 triệu lượt, tăng hơn 6,5% so với năm 2024. Chi phí khám chữa bệnh BHYT đề nghị thanh toán khoảng 161.628 tỉ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước.
Năm 2025, toàn hệ thống đã tiếp nhận 123,7 triệu hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có 113,57 triệu hồ sơ giao dịch điện tử (chiếm 91,81% tổng số hồ sơ tiếp nhận, tăng 6,2% so với năm 2024). Đồng thời, thực hiện rà soát, tái cấu trúc các phần mềm nghiệp vụ để phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của BHXH các tỉnh, thành phố và BHXH cơ sở.