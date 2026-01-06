Luật siết nhưng vẫn hơn 1 triệu người rút BHXH một lần trong năm 2025 06/01/2026 15:17

(PLO)- Mặc dù số người rút BHXH một lần giảm so với năm trước, nhưng con số hơn 1 triệu người trong năm 2025 cho thấy áp lực tài chính trước mắt của người lao động còn rất lớn.

Ngày 6-1, lãnh đạo BHXH Việt Nam cho biết trong năm 2025, cả nước vẫn có hơn 1 triệu người hưởng BHXH một lần. So với năm 2024, số người rút BHXH một lần đã giảm khi năm trước ghi nhận khoảng 1,1 triệu người.

Kết quả trên có được nhờ Luật BHXH đã quy định rõ hơn về phương án hưởng BHXH một lần. Cụ thể, chính sách này chỉ được giải quyết đối với người lao động gia nhập hệ thống trước ngày 1-7-2025, có thời gian đóng dưới 20 năm và sau 12 tháng nghỉ việc không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.

Một lao động ở tỉnh Quảng Nam làm thủ tục nhận BHXH một lần. Ảnh: V.LONG

Đối với người bắt đầu tham gia BHXH từ sau 1-7-2025, việc hưởng BHXH một lần chỉ áp dụng trong một số trường hợp nhất định. Đó là người đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 15 năm đóng BHXH; người ra nước ngoài để định cư; người mắc các bệnh hiểm nghèo như ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS; người suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc người khuyết tật đặc biệt nặng.

Luật BHXH cũng mở rộng thêm nhiều quyền lợi cho người lao động. Trong đó, thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu được giảm từ 20 năm xuống còn 15 năm. Đồng thời, luật bổ sung tầng trợ cấp hằng tháng với mức tối thiểu 500.000 đồng đối với người lao động đã đủ tuổi hưu nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu và không lựa chọn rút BHXH một lần.

Tuy vậy, số lượng người rút BHXH một lần vẫn còn ở mức cao. Điều này phản ánh nhu cầu tài chính trước mắt rất lớn và áp lực cuộc sống của một bộ phận người lao động. Nếu không có thêm các chính sách phù hợp, nguy cơ người lao động khi về già không có lương hưu là hiện hữu, kéo theo gánh nặng cho ngân sách nhà nước trong dài hạn.