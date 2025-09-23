Có được đóng BHXH tự nguyện một lần 7 năm để đủ 15 năm hưởng lương hưu? 23/09/2025 16:40

(PLO)- BHXH TP.HCM giải đáp về việc đóng một lần BHXH tự nguyện để đủ 15 năm nhận lương hưu.

Theo quy định của Luật BHXH năm 2024, từ 1-7-2025, người lao động (NLĐ) đóng BHXH đủ 15 năm được hưởng lương hưu.

Vậy NLĐ đã đủ tuổi hưởng lương hưu trong năm 2025 và làm ở Công ty đã đóng BHXH bắt buộc được 8 năm, bây giờ muốn đóng BHXH tự nguyện một lần 7 năm cho đủ 15 năm để được hưởng lương hưu thì có được hay không?

Bạn đọc Tuantran...@gmail.com

BHXH TP.HCM trả lời như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 7 Nghị định số 159/2025 quy định mức đóng của phương thức đóng một lần cho thời gian đóng BHXH còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu: “Người tham gia BHXH tự nguyện đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 5 năm (60 tháng) thì được đóng một lần cho đủ 15 năm để hưởng lương hưu”.

Đối chiếu quy định trên, trường hợp NLĐ đã đủ tuổi nghỉ hưu trong năm 2025, đóng BHXH bắt buộc được 8 năm thì không được chọn phương thức đóng một lần (7 năm) cho đủ 15 năm để hưởng lương hưu do NLĐ chỉ được chọn phương thức đóng đối với thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 5 năm (60 tháng) theo quy định.

Trường hợp NLĐ đã đủ tuổi nghỉ hưu trong năm 2025, đóng BHXH bắt buộc được 8 năm thì NLĐ có thể tham gia BHXH tự nguyện theo phương thức hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng hoặc 5 năm (60 tháng).

Xin thông tin đến bạn đọc.