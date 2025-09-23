Trùm giang hồ Bình 'Kiểm' bị VKS đề nghị 13-15 năm tù 23/09/2025 12:40

(PLO)- Trùm giang hồ Bình "Kiểm" bị VKS đề nghị 13–15 năm tù cho cả hai tội danh...

Trưa 23-9, đại diện VKSND Khu vực 7- TP.HCM nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với bị cáo Phạm Đức Bình (tức Bình "Kiểm") từ 8-9 năm tù về tội mua bán trái phép vũ khí dân dụng, từ 5-6 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí dân dụng. Tổng hợp hình phạt đề nghị từ 13-15 năm tù cho cả 2 tội danh.

Đại diện VKSND Khu vực 7 - TP.HCM nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với bị cáo Bình "Kiểm". Ảnh: TRẦN MINH

12 bị cáo khác bị VKS cáo buộc có một trong các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, không tố giác tội phạm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị đề nghị từ 1-12 năm tù.

Bị cáo Phạm Đức Bình tại phiên tòa. Ảnh: TRẦN MINH

Đại diện VKSND Khu vực 7 - TP.HCM nhận định cáo trạng truy tố Bình "Kiểm" và đồng phạm là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Phạm Đức Bình thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp với vai trò chủ mưu, cầm đầu, có nhân thân xấu nên cần xử lý nghiêm khắc. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, ảnh hưởng tới trật tự xã hội, nguy cơ xảy ra các tội phạm khác.

Trong khi đó, Mạch Tài là người cầm đầu đường dây cá độ bóng đá, lô đề với tổng số tiền sát phạt hơn 18,3 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 36,8 triệu đồng.

VKS ghi nhận cho bị cáo Bình và đồng phạm một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải...

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: TRẦN MINH

Theo cáo trạng, từ tháng 4-2024 đến tháng 10-2024, Bình "Kiểm" giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đã câu kết cùng Nguyễn Tuấn An, Huỳnh Hoàng Vũ, Chu Văn Hoàng Anh, Lê Minh Nghĩa, Lại Nam Phương thực hiện 3 vụ án mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Ngoài ra, Bình Kiểm còn nhờ Nguyễn Tuấn An sang Lào để mua 1 khẩu súng AK, 4 hộp tiếp đạn; 250 viên đạn súng ngắn 9mm và 242 viên đạn AK với tổng số tiền là 227 triệu đồng. Bình Kiểm còn nhờ Trần Đình Thiện tìm mua 1 khẩu súng quân dụng. Thiện đã nhờ Lê Minh Nghĩa mua súng nhưng sau đó đã bị lừa 21,3 triệu đồng.