Luật THADS (sửa đổi): Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng phải kịp thời thực hiện đề nghị của cơ quan THADS 06/12/2025 09:29

(PLO)- Luật THADS (sửa đổi) quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện kịp thời các quyết định về thi hành án; yêu cầu, đề nghị của cơ quan THADS, chấp hành viên...

Ngày 5-12, Quốc hội đã thông Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) gồm 5 chương, 116 điều.

Quá trình góp ý Dự thảo Luật THADS (sửa đổi), các đại biểu quốc hội đã ý kiến đề nghị quy định rõ giá trị pháp lý của văn bản, dữ liệu điện tử trong thi hành án để các tổ chức tín dụng, ngân hàng không trì hoãn việc cung cấp thông tin hoặc phong tỏa tài khoản khi nhận yêu cầu điện tử.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng quy định rõ văn bản, dữ liệu điện tử ký số có giá trị pháp lý như văn bản giấy. Đồng thời, quy định trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng... phải thực hiện kịp thời yêu cầu của cơ quan THADS, khắc phục tình trạng trì hoãn cung cấp thông tin, phong tỏa tài khoản.

Các cơ quan phải kịp thời thực hiện yêu cầu của THADS

Cụ thể, Điều 14 Luật THADS (sửa đổi) quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong THADS.

Khoản 1 Điều này quy định: Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, cơ quan BHXH, cơ quan đăng ký tài sản, đăng ký giao dịch bảo đảm, cơ quan thuế, cơ quan công an, cơ quan, tổ chức được giao theo dõi, quản lý người đang chấp hành án hình sự, cơ quan chuyên môn thuộc UBND... có trách nhiệm thực hiện kịp thời các quyết định về THA, văn bản, yêu cầu, đề nghị của cơ quan THADS, chấp hành viên trong việc xác minh điều kiện THA, áp dụng biện pháp bảo đảm, áp dụng biện pháp cưỡng chế THA và các thủ tục THA khác theo quy định của pháp luật.

Bị hại trong một vụ án đến nộp đơn yêu cầu thi hành án. Ảnh: CẨM TÚ

Trường hợp có sự chống đối, cản trở việc THA, cơ quan THADS đề nghị cơ quan công an bảo đảm trật tự, an toàn theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của cơ quan công an theo khoản 1 Điều này không cản trở việc thực hiện các nhiệm vụ quốc tế và hình sự khẩn cấp của cơ quan công an theo quy định của Luật Dẫn độ và các luật khác có liên quan.

Văn bản, dữ liệu điện tử ký số có giá trị pháp lý như văn bản giấy

Điều 5 Luật THADS (sửa đổi) đã quy định về chuyển đổi số trong THADS. Theo đó, cơ sở dữ liệu về THADS được kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia.

Cơ quan, tổ chức được giao quản lý cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và cơ sở dữ liệu khác có trách nhiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu về THADS; thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý THADS, cơ quan THADS, văn phòng THADS về việc truy cập, khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu đó để phục vụ hoạt động thi hành án dân sự.

Việc kết nối, chia sẻ, cung cấp, khai thác cơ sở dữ liệu về THADS phải tuân thủ quy định của pháp luật về dữ liệu, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

THADS TP.HCM tập huấn để triển khai và sử dụng biên lai điện tử - một trong những sản phẩm của đơn vị về chuyển đổi số. Ảnh: CẨM TÚ

Cơ quan THADS, văn phòng THADS có trách nhiệm bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, các thủ tục về THADS theo quy định của Luật này được thực hiện trực tiếp hoặc trên môi trường số được công nhận theo quy định của pháp luật.

Văn bản, hồ sơ, tài liệu, thông tin liên quan đến THADS được lập dưới dạng thông điệp dữ liệu, ký số, gửi, nhận, lưu trữ, xử lý, chia sẻ trên môi trường số bảo đảm theo quy định của pháp luật có giá trị pháp lý như văn bản, hồ sơ, tài liệu, thông tin dưới dạng giấy, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân kết nối, chia sẻ, cung cấp, khai thác dữ liệu vi phạm các hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật thì phải chịu trách nhiệm, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.