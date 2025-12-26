Người 63 tuổi có được miễn thi hành hình phạt tử hình? 26/12/2025 10:58

(PLO)- Theo Điều 40 BLHS, người từ đủ 75 tuổi trở lên mới không bị áp dụng hình phạt tử hình khi phạm tội hoặc khi xét xử và khi thi hành án.

Vừa qua, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Bảo Uyên (63 tuổi) mức án tử hình về tội giết người.

Bị cáo này đã sát hại vợ dã man, phân xác rồi vứt xuống biển...

Bị cáo Trần Bảo Uyên tại phiên tòa.

Từ vụ án này, nhiều bạn đọc thắc mắc người trên 60 tuổi có bị thi hành án tử hình?

Luật sư Nguyễn Xuân Tín, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết Điều 2 Luật Người cao tuổi quy định: Người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên.

Tuy nhiên, quy định trong Luật Người cao tuổi chỉ có ý nghĩa trong lĩnh vực chính sách xã hội, chăm sóc, bảo trợ... đối với người cao tuổi và không đồng nghĩa với việc người cao tuổi không bị tử hình theo quy định BLHS.

Điều 40 BLHS quy định người từ đủ 75 tuổi trở lên không bị áp dụng hình phạt tử hình khi phạm tội hoặc khi xét xử và khi thi hành án.

Theo LS Tín, khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2025 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao quy định: Người bị kết án tử hình mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối được xem xét, chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân phải có kết luận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và văn bản hướng dẫn thi hành xác định họ mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Kết luận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tính từ thời điểm ban hành đến thời điểm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định là không quá 06 tháng.

Do đó, người trên 60 tuổi phạm tội và bị kết án tử hình sẽ bị thi hành án tử hình nếu không thuộc các trường hợp nêu trên.