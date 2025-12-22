Tòa tuyên tử hình kẻ sát hại người khác rồi đốt nhà tạo hiện trường giả 22/12/2025 16:00

(PLO)- Bị cáo Quỳnh nảy sinh ý định đốt xác bà N và căn nhà để che giấu hành vi phạm tội nên lấy quần áo, các miếng xốp rải quanh 4 phòng ngủ...

Ngày 22-12, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đồng Xuân Quỳnh mức án tử hình về tội giết người, 12 năm tù về tội cướp tài sản và 6 năm tù về tội hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo là tử hình.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6-2020, Quỳnh từ tỉnh Thái Nguyên vào TP.HCM làm giám sát thi công nội thất.

Từ cuối tháng 7-2020 đến giữa tháng 8-2020, Quỳnh được công ty phân công giám sát thi công nội thất căn nhà của bà NTN.

Quá trình làm việc, Quỳnh nắm bắt được giờ giấc sinh hoạt của gia đình bà N và biết bà N mới bán một căn nhà khác được 12 tỉ đồng rồi mua lại căn nhà đang ở với giá 8,5 tỉ đồng.

Bị cáo Đồng Xuân Quỳnh tại phiên tòa. Ảnh: MX

Do thiếu nợ cờ bạc của nhiều người ngoài xã hội, Quỳnh nảy sinh ý định cướp tài sản của gia đình bà N để bán lấy tiền trả nợ.

Sáng 27-10-2020, Quỳnh đến nhà bà N với lý do kiểm tra lại gương và cánh cửa tủ trong phòng con gái bà N. Lúc này, bà N đang ở nhà một mình.

Sau khi giả vờ kiểm tra trong phòng, Quỳnh xuống phòng khách ngồi nói chuyện với bà N. Đến 12 giờ 45 phút cùng ngày, bà N lên lầu 3 để cất quần áo thì Quỳnh đi lên theo. Khi lên đến lầu 2, Quỳnh vào phòng của con gái bà N lấy một sợi dây điện giấu vào túi quần.

Lúc này, bà N từ trên lầu 3 đi xuống, Quỳnh liền dùng sợi dây điện siết cổ khiến bà N bất tỉnh.

Quỳnh kéo bà Nga vào phòng rồi lục soát trong phòng lấy được 3 đồng hồ đeo tay cùng nhiều nữ trang các loại và 340.000 đồng. Quỳnh tiếp tục sang phòng của chồng bà N lấy được 1 máy tính xách tay, 1.500 USD, 1.025 AUD và 1 cục kim loại màu vàng cùng 1 túi màu đỏ đựng nhiều nữ trang các loại.

Quỳnh tiếp tục đi xuống lầu 1 để vào phòng bà N lấy được 1 sợi dây chuyền kim loại màu trắng, 1 ổ cứng máy tính và sang phòng con gái của bà N lấy được 1 nhẫn kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, 1 máy tính xách tay.

Quỳnh cho tất cả các tài sản chiếm đoạt được vào balo rồi xuống tầng trệt. Quỳnh nảy sinh ý định đốt xác bà N và căn nhà để che giấu hành vi phạm tội nên lấy quần áo, các miếng xốp rải quanh 4 phòng ngủ. Tiếp đó, Quỳnh lấy 1 con dao, bật lửa rồi đi lên đâm bà N một nhát vào cổ rồi châm lửa đốt căn nhà.

Sau đó, Quỳnh đi xuống tầng trệt lái xe máy của con gái bà N để tẩu thoát.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Quỳnh chạy xe lòng vòng các tuyến đường rồi vứt bỏ chiếc xe ở một con hẻm thuộc quận Bình Thạnh (cũ) rồi về phòng trọ.

Quỳnh mang bộ quần áo đã mặc và con dao gây án cho vào túi để mang đi vứt bỏ rồi đến một tiệm vàng để bán 1.500 USD và 1.025 AUD được 52 triệu đồng, rồi nạp tiền vào tài khoản ngân hàng để chuyển tiền trả nợ.

Khoảng 14 giờ 50 phút ngày 27-10-2020, người dân phát hiện căn nhà của bà N bị cháy nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Cơ quan CQĐT Công an TP.HCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường và thu giữ các đồ vật, tài liệu có liên quan.

Theo kết luận giám định, bà N chết do bị ngạt do bị siết cổ và vết thương đâm vùng cổ.