Chồng chém vợ trọng thương rồi tự sát nhưng không thành 20/12/2025 10:52

(PLO)- Mâu thuẫn kéo dài, vợ viết đơn ly hôn nhưng Tiến không đồng ý. Sau đó, Tiến chém vợ trọng thương rồi tự sát nhưng không thành.

Ngày 20-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) đã bắt tạm giam bị can Võ Văn Tiến (39 tuổi, ngụ thôn Thanh Ly 2, xã Thăng Bình) để điều tra về tội giết người.

Tiến chém vợ trọng thương rồi tự sát nhưng không thành. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 12-12, Phòng CSHS tiếp nhận đơn tố giác về vụ việc Tiến chém trọng thương vợ là chị PTNL (36 tuổi). Hai người chung sống tại nhà riêng thuộc thôn Thanh Ly 2.

Trong quá trình chung sống, do mâu thuẫn kéo dài, Tiến nhiều lần có hành vi bạo lực, đánh đập vợ.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn xảy ra vào ngày 11-12 nên chị L viết đơn xin ly hôn nhưng Tiến không đồng ý. Từ đó, Tiến nảy sinh ý định sát hại vợ rồi tự sát.

Sáng 12-12, Tiến khóa cửa nhà, dùng dao chém chị L gây thương tích nặng. Chị L may mắn vùng chạy thoát ra ngoài kêu cứu.

Sau khi gây án, Tiến uống thuốc trừ sâu và dùng dây thừng treo cổ, cho tay vào ổ điện nhưng không chết.