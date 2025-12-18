Đang cai nghiện, thanh niên bỏ trốn rồi mua ma túy sử dụng 18/12/2025 15:01

(PLO)- Thanh niên ở TP Đà Nẵng đang cai nghiện tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã bỏ điều trị, tiếp tục mua ma túy về sử dụng.

Ngày 18-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an phường Hội An Tây đã khởi tố bị can Trần Thanh Dương (22 tuổi, ngụ phường Hội An Tây) về tội sử dụng trái phép chất ma túy.

Đang cai nghiện, thanh niên trốn về sử dụng ma túy. Ảnh: CA

Trước đó, qua công tác rà soát và quản lý địa bàn, Công an phường Hội An Tây đã mời Dương đến trụ sở làm việc. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy Dương dương tính với chất ma túy nhóm Morphin (Heroin).

Quá trình đấu tranh, Dương khai nhận bản thân là người nghiện ma túy, đang tham gia điều trị thay thế nghiện các chất thuốc phiện tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng.

Tuy nhiên, đến ngày 26-11, Dương tự ý bỏ điều trị, tiếp tục mua ma túy về sử dụng.