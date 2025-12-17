Bắt người Trung Quốc mở sòng bạc trái phép bị truy nã quốc tế 17/12/2025 22:52

Ngày 17-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng CSHS vừa bắt đối tượng truy nã người Trung Quốc liên quan đến hành vi mở sòng bạc trái phép.

Zhang Yuan mở sòng bạc trái phép bị công an Trung Quốc truy nã, bị bắt tại TP Đà Nẵng. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 16-12, Phòng CSHS phát hiện một người mang quốc tịch Trung Quốc tên Zhang Yuan (44 tuổi) đang lưu trú tại phòng 2049, Khách sạn Golden Bay (số 1 đường Lê Văn Duyệt, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) có nhiều biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật.

Tiến hành xác minh, Phòng CSHS thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ xác định Zhang Yuan là đối tượng có liên quan đến hành vi mở sòng bạc trái phép tại TP Thường Nhiệt, Trung Quốc và đang bị Công an TP Thường Nhiệt ra lệnh truy nã.

Phòng CSHS đã phối hợp với Công an phường Sơn Trà tiến hành bắt giữ Zhang Yuan theo quy định pháp luật.