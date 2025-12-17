Đà Nẵng xử lý sao giá nước sinh hoạt chênh lệch gần gấp đôi? 17/12/2025 10:55

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, cho rằng việc kéo giá nước khu vực Quảng Nam cũ bằng với Đà Nẵng cũ rất khó, phải có trợ giá nhưng hiện nay TP chưa có chính sách này.

“Tôi sẽ giao Ban Đô thị kiểm tra lại, cái gì bất hợp lý phải có cơ chế chính sách phù hợp, vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp, vừa hỗ trợ người dân”- ông Dũng nói.

Đa số người dân khu vực Quảng Nam cũ sử dụng nước sạch do Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam cung cấp. Ảnh: TN

Giá nước chênh lệch gấp đôi

Sau sáp nhập tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng thành đơn vị hành chính mới, người dân các khu vực đang chịu mức giá nước sinh hoạt khác nhau. Khu vực Quảng Nam cũ được cho là ít phát triển hơn phải chịu mức giá cao hơn, gần gấp đôi khu vực Đà Nẵng cũ.

Theo thông báo mới nhất của Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam (Qnawaco), giá nước sinh hoạt tại các phường mới của trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ được tính theo bốn bậc, áp dụng từ tháng 7-2025.

Bậc 1 (10 m3 đầu tiên) giá 8.954 đồng/m3, bậc 2 (10 - 20 m3) giá 11.177 đồng/m3, bậc 3 (từ trên 20 m3 - 30 m3) giá 13.400 đồng/m3, bậc 4 (trên 30 m3) giá 15.624 đồng/m3.

Mức giá đơn vị hành chính sự nghiệp 13.400 đồng/m3, sản xuất vật chất 14.265 đồng/m2, kinh doanh dịch vụ 18.959 đồng/m3.

Đơn giá áp dụng cho các xã Khâm Đức, Thạnh Mỹ theo bốn bậc như trên, lần lượt với giá 7.175 đồng/m3, 8.954 đồng/m3, 10.733 đồng/m3, 12.047 đồng/m3. Đơn vị hành chính sự nghiệp áp dụng mức giá bậc 3 là 10.733 đồng/m3, sản xuất vật chất bậc 4 12.047 đồng/m3, kinh doanh dịch vụ 15.180 đồng/m3.

Công ty này cung cấp cho các xã còn lại với mức giá tính theo ba bậc, theo số đồng hồ nước tương đương. Bậc 1 là 8.954 đồng/m3, bậc 2 là 11.177 đồng/m3, bậc 3 là 12.047 đồng/m3.

Đơn vị hành chính sự nghiệp với đơn giá 13.400 đồng/m3, sản xuất vật chất 14.265 đồng/m3 và kinh doanh dịch vụ 18.959 đồng/m3.

Bảng giá nước sinh hoạt Qnawaco niêm yết trên website công ty. Ảnh: Qnawaco.vn

Trong khi đó, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco), đơn vị bán nước trên địa bàn TP Đà Nẵng cũ, áp dụng mức giá mới nhất từ ngày 1-1 theo hai khu vực.

Khu vực đô thị ba bậc tương đương, lần lượt với giá 5.119 đồng/m3, 6.135 đồng/m3 và 7.644 đồng/m3. Đơn vị sự nghiệp giá 8.501 đồng/m3, sản xuất vật chất 11.925 đồng/m3, kinh doanh dịch vụ 18.101 đồng/m3.

Khu vực nông thôn (huyện Hoà Vang cũ), các xã Hòa Phú, Hòa Bắc cũ miễn phí với đồng bào dân tộc thiểu số trong hạn mức dưới 15 m3/tháng; trên 15 m3/tháng tính với mức giá 2.000 đồng/m3.

Các xã cũ còn lại với ba bậc tương đương 3.400 đồng/m3, 4.100 đồng/m3, 5.100 đồng/m3. Đơn vị hành chính sự nghiệp 7.750 đồng/m3, sản xuất vật chất 10.100 đồng/m3 và kinh doanh dịch vụ 15.350 đồng/m3.

Chi tiết bảng giá nước tại khu vực TP Đà Nẵng cũ. Ảnh: Dawaco.com

Các đơn giá cung cấp nước của hai công ty trên đã bao gồm các khoản thuế, phí.

Từ đơn giá nêu trên, so sánh mức giá nước sinh hoạt cao nhất ở một số vị trí trong hai khu vực Đà Nẵng và Quảng Nam cũ có chênh lệch gần gấp đôi. Đơn giá cao nhất khu vực Quảng Nam cũ phải trả tại bậc 4 cao hơn gấp đôi so với đơn giá khu vực Đà Nẵng cũ phải trả tại bậc 3, tương đương chi phí gần gấp đôi nếu sử dụng trên 30 m3 ở hai khu vực.

Đà Nẵng giải quyết ra sao?

Theo tìm hiểu của PV, sau sáp nhập đa số người dân TP Đà Nẵng mới sử dụng nước sinh hoạt do hai công ty trên cung cấp.

Về chi phối quyền sở hữu, Công ty CP Nước Đà Nẵng hiện đang còn cổ phần nhà nước, Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam hoàn toàn do tư nhân chi phối.

Trước đây, nhà nước nắm giữ cổ phần 51% tại Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam. Đến năm 2016, tỉnh Quảng Nam bán sạch 51% này, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thu về hơn 110 tỉ đồng.

Sau thời gian này, tỉnh Quảng Nam nhận thấy cần thiết phải khôi phục vốn nhà nước tại công ty này. Năm 2023, tỉnh Quảng Nam có chủ trương khôi phục vốn nhà nước tại Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam. Từ năm 2023 đến nay, công ty này đã hai lần tăng giá nước.

Giá nước người dân khu vực Quảng Nam cũ sử dụng cao gần gấp đôi TP Đà Nẵng cũ. Ảnh: TN

Sáng 16-12, PV nhiều lần liên hệ Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam để đăng ký làm việc, tìm hiểu thêm về mức giá nước. Tuy nhiên, nhân viên công ty này nói lãnh đạo không có mặt tại công ty, đề nghị PV để lại thông tin liên hệ, sẽ báo cáo lãnh đạo. Người này nói sẽ trả lời trong ngày, nhưng đến nay PV chưa nhận được phản hồi.