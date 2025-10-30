Bộ trưởng Bộ Y tế: Cần xem hành hung nhân viên y tế đang làm việc là chống người thi hành công vụ 30/10/2025 10:54

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trên nghị trường đã đề cập đến việc nhân viên điều dưỡng bị đâm 11 nhát như dẫn chứng tiêu biểu của bạo hành trong bệnh viện.

Sáng 30-10, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan được Quốc hội dành cho 10 phút để giải trình, làm rõ 7 ý kiến liên quan đến lĩnh vực của mình trong phiên thảo luận về kinh tế - xã hội hai ngày qua.

Nhân viên y tế bị bạo hành: vấn đề nóng

Theo Bộ trưởng, việc nhân viên ngành y tế bị bạo hành trong các cơ sở khám, chữa bệnh không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề an ninh, an toàn bệnh viện mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của nhân viên y tế, người bệnh và người thân của người bệnh tại bệnh viện. Vấn đề này cũng gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm tổn thương tâm lý, giảm sút tinh thần làm việc của đội ngũ nhân viên ngành y tế.

Ngành y tế cũng rất nỗ lực, có nhiều giải pháp. “Chúng tôi đã rất nhiều lần lên tiếng về vấn đề xử lý nghiêm minh các vụ việc xảy ra khi nhân viên y tế của chúng tôi bị bạo hành”, Bộ trưởng cho biết và khẳng định đã tham mưu nhiều chính sách.

Chẳng hạn, Bộ đã trình Chính phủ quy định các nội dung liên quan đến bảo an ninh an toàn bệnh viện, hay kiến nghị có những giải pháp mạnh mẽ hơn như đưa bạo hành nhân viên y tế khi đang làm việc là một hành vi chống người thi hành công vụ.

“Nhưng rất tiếc, Luật Khám, chữa bệnh năm 2023 chưa đưa được nội dung này vào để triển khai thực hiện. Chính vì vậy, trong những năm gần đây, việc bạo hành không những không giảm mà còn gia tăng và ngày càng nghiêm trọng”, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói.

Bộ trưởng Bộ Y tế giải trình các vấn đề liên quan sáng 30-10. Ảnh: QH

Năm 2025, theo Bộ trưởng, đã có 6 vụ bạo hành nhân viên y tế và gần đây nhất là vụ xảy ra ở Bệnh viện Sản Nhi của Nghệ An.

“Nhân viên điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang của chúng tôi đã bị đâm 11 nhát và có những vết đâm xuyên vào phổi, gây nguy hiểm đến tính mạng. Nếu chúng ta không có những giải pháp mạnh mẽ hơn thì vấn đề bạo hành sẽ không dừng lại”, Bộ trưởng nói và lấy làm tiếc vì nhiều vụ việc chỉ bị xử lý hành chính.

Theo Bộ trưởng, Điều 330 và 318 BLHS là hai quy định có thể được áp dụng để ngăn chặn tình trạng nhân viên y tế bị bạo hành...

Bộ trưởng đồng tình với một số đại biểu mong muốn Quốc hội đưa nội dung “hành hung nhân viên ngành y tế trong lúc đang làm việc, thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh, cứu người" là hành vi chống người thi hành công vụ. Việc này nhằm xử lý mạnh mẽ hơn, mang tính chất răn đe để bảo vệ đội ngũ nhân viên ngành y tế.

Không vướng gì nữa

Về các vấn đề liên quan đến mua sắm, đấu thầu, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho rằng thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành đã nỗ lực giải quyết.

“Đến thời điểm này, các luật liên quan đến mua sắm, đấu thầu, hay Luật Dược và những luật khác cũng đã được Quốc hội thông qua”, Bộ trưởng nói và khẳng định “cơ chế chính sách đã cơ bản là giải quyết được, không có vấn đề gì vướng”.

Về thực tiễn, Bộ trưởng cho hay bối cảnh có nhiều phức tạp, nhất là việc đứt gãy nguồn cung, giá thuốc, trang thiết bị y tế tăng cao… khiến các gói thầu không đạt được yêu cầu.

“Đây cũng là những vấn đề khách quan”, Bộ trưởng nói và lưu ý cần nâng cao năng lực đội ngũ đấu thầu, kế hoạch và triển khai ở từng địa phương.

Quốc hội thảo luận tại hội trường sáng 30-10. Ảnh: QH

Vấn đề tự mua thuốc và các danh mục thuốc mà người bệnh phải tự mua, Bộ trưởng nói thông tư 22/2025 ban hành ngày 1-7 đã quy định rất rõ từ điều kiện, đối tượng và các mức thanh toán. “Nội dung này không còn vướng mắc gì nữa”, Bộ trưởng thông tin.

Về vấn đề tiền lương nhân viên ngành y tế, Bộ trưởng dẫn Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và cho hay: Nghị quyết đang được triển khai theo quy định, văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện liên quan đến tiền lương, phụ cấp ưu đãi đối với ngành y tế.

Đặc biệt, đối với vấn đề đặt hàng chưa có đơn giá hoặc chưa có hợp đồng đặt hàng hoặc vay mượn khi dịch COVID-19 xảy ra, Bộ trưởng cho hay “đây là một nội dung chưa bao giờ phát sinh trong thực tiễn”.

“Đối với dịch COVID-19, chúng ta phải sử dụng những biện pháp chưa có tiền lệ. Trong quá trình giải quyết vấn đề tồn đọng này, Bộ Y tế đã phối hợp cùng với các bộ, ngành, địa phương đã thống kê số lượng liên quan đến tất cả các địa phương", Bộ trưởng thông tin hiện nay, số tiền mà đặt hàng chưa có đơn giá hoặc chưa có hợp đồng là 1.257 tỉ, việc vay mượn là 1.834 tỉ.

Để giải quyết số tồn đọng này, theo Bộ trưởng, phải đối chiếu với các quy định của Luật Quản lý Tài sản công, BLDS. Chính phủ cũng đã trình với Quốc hội, trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội để có một văn bản theo đúng tinh thần Nghị quyết 99 và đang chờ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vấn đề này.

“Nếu được cho phép, Chính phủ sẽ ban hành nghị định để triển khai thực hiện nội dung này”, Bộ trưởng thông tin.