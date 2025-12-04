Giải cứu đội địa chất kẹt trong lũ dữ như phim hành động 04/12/2025 17:24

(PLO)- Đội địa chất 6 người kẹt trong rừng sâu, bị cô lập suốt đêm đã được Công an xã Hàm Thạnh giải cứu.

Trưa 4-12, Công an xã Hàm Thạnh (tỉnh Lâm Đồng), xác nhận vừa giải cứu thành công sáu thành viên của một đội địa chất bị mắc kẹt, cô lập trong rừng sâu suốt đêm qua.

Cuộc giải cứu diễn ra trong tình thế nguy hiểm, khi đội địa chất bị tách làm hai nhóm giữa dòng lũ cuồn cuộn.

Các thành viên trong đội khảo sát địa chất và những người tham gia cứu hộ.

Theo đó, tối 3-12, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, khu vực sông Bà Bích thuộc xã Hàm Thạnh bất ngờ xuất hiện lũ dữ. Nước sông dâng cao, chảy xiết đã gây chia cắt và cô lập hoàn toàn sáu thành viên của đội khảo sát địa chất đang làm nhiệm vụ trong rừng sâu.

Trong tình thế hiểm nghèo, đội địa chất đã phát tín hiệu cầu cứu, nhiều phương tiện, thiết bị đo đạc với nhiều dữ liệu quan trọng của cả đội bị lũ cuốn trôi.

Suốt đêm, sáu con người phải chiến đấu với sự lạnh lẽo và nguy cơ bị dòng nước hung hãn "nuốt" chửng.

Sáng 4-12, Công an xã Hàm Thạnh cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đã khẩn trương tiếp cận hiện trường triển khai phương án giải cứu. Tuy nhiên, việc cứu hộ đối mặt với muôn vàn khó khăn khi dòng lũ đã chia cắt mọi lối đi.

Các thành viên cứu hộ bơi qua sông.

Sau khi thiết lập được liên lạc, tình tiết nguy hiểm nhất được xác nhận: sáu thành viên đã bị tách thành hai nhóm, mỗi nhóm ba người và đều bị cô lập.

Cụ thể, một nhóm bị kẹt trên sườn núi dốc, đối mặt với nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào. Nhóm còn lại đang phải trụ lại trên một gò đất cao nằm trơ trọi, xung quanh là nước lũ chảy cuồn cuộn.

Trước tình thế cấp bách, Công an xã Hàm Thạnh đã chia làm hai tổ cứu hộ. Trong đó tổ thứ nhất đã bơi được qua dòng lũ hung hãn để tiếp cận sườn núi, đưa ba người đầu tiên xuống nơi an toàn.

Cứu hộ thành công nhóm ba người kẹt trên gò đất.

Riêng tổ thứ hai phải dùng dây thừng cố định vào các cây cổ thụ để tạo liên kết. Sau đó từng thành viên bơi đến gò đất, hỗ trợ dìu từng người bị nạn vượt qua dòng lũ dữ để đến nơi an toàn.

Nhờ nỗ lực, dũng cảm và phương án hợp lý của Công an Hàm Thạnh, sáu thành viên đội địa chất đã được giải cứu thành công, kết thúc một đêm dài chiến đấu với thiên tai và sợ hãi.