Tiếp tục tinh giản biên chế, đề xuất điều chỉnh lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức 09/01/2026 16:03

(PLO)- Bộ Nội vụ cho biết năm 2026 sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ Nội vụ mới đây đã có báo cáo về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính cho biết các phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2026.

Đáng chú ý, báo cáo đã đề cập tới nhiệm vụ năm 2026 sẽ tiếp tục sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục, y tế; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng cán bộ; đề xuất điều chỉnh tiền lương, phụ cấp với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang...

Tiếp tục sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong

Cụ thể, trong năm 2026 sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan trung ương, các sở, ngành ở địa phương và các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Kết luận 192 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc thực hiện pháp luật liên quan đến phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Cũng theo báo cáo, năm 2026, các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành để bảo đảm tổ chức bộ máy chính quyền địa phương sau sắp xếp đi vào hoạt động thông suốt, không gián đoạn, không có khoảng trống pháp lý.

Năm 2026, các địa phương khẩn trương kiện toàn vị trí cán bộ, công chức còn thiếu, kịp thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cán bộ, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, hiệu quả. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Thực hiện việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp, trường học, cơ sở y tế, doanh nghiệp nhà nước, sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị. Tiếp tục tham mưu Chính phủ ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung các quy định về tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo các quy định mới của Bộ Chính trị để địa phương có cơ sở thống nhất trong thực hiện.

Các địa phương khẩn trương kiện toàn vị trí cán bộ, công chức còn thiếu, bảo đảm số lượng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, kịp thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cán bộ, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, hiệu quả.

Bộ Nội vụ cũng nhấn mạnh việc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Kết luận 226 của Ban Bí thư về chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị. Các cơ quan liên quan triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách mới về thu hút và trọng dụng nhân tài vào trong bộ máy hành chính, đổi mới phương thức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức dựa trên năng lực và kết quả thực thi nhiệm vụ.

Cạnh đó, Bộ Nội vụ đề cập việc tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định, kết luận của Bộ Chính trị về quản lý biên chế giai đoạn 2022-2026, báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2022-2026 và đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 của các bộ, ngành, địa phương.

Khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tỉnh, xã, đặc khu

Bộ Nội vụ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đề xuất điều chỉnh tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; xây dựng và hoàn thiện nghị định quy định về vị trí việc làm công chức.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; đổi mới cơ chế tự chủ tài chính tại đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường xã hội hóa dịch vụ công với các giải pháp hiệu quả, thiết thực.

Các bộ, ngành, địa phương cũng cần nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, kịp thời cập nhất, quản lý thông tin của tất cả tài sản công; đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản công, trụ sở làm việc sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Rà soát toàn bộ tài sản công, trụ sở làm việc không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả, không đúng mục đích để xử lý theo quy định.

Song song đó, khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tỉnh, xã, đặc khu; chủ trì, phối hợp với các địa phương bố trí kinh phí, hoàn thiện trụ sở trang thiết bị, phương tiện làm việc, xử lý trụ sở dôi dư bảo đảm điều kiện hoạt động ổn định, hiệu quả.

Một nội dung được Bộ Nội vụ đề cập trong báo cáo là tiếp tục rà soát, sắp xếp, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài sản công đề xuất Chính phủ phương án xử lý và tiến độ xử lý đối với các cơ sở vật chất, tài sản công dôi dư, tránh thất thoát, lãng phí, bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.