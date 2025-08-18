Cả nước đã sắp xếp, tinh giản gần 90.000 cán bộ, viên chức 18/08/2025 18:06

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết tính đến ngày 31-7 đã sắp xếp, tinh giản gần 90.000 cán bộ, công chức, viên chức; một số yêu cầu về chứng chỉ không cần thiết được cắt giảm, được dư luận đánh giá cao.

Ngày 18-8, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Nội vụ long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đại diện các Ban Đảng Trung ương; đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ và 198 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho gần 1.300 đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ Nội vụ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự Đại hội. Ảnh: BNV

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ xác định chủ đề: “Phát huy truyền thống đoàn kết; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ; góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường”.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhìn nhận Đại hội diễn ra trong thời điểm mà Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đã và đang triển khai những quyết sách có ý nghĩa lịch sử, đột phá chiến lược. Trong đó, điểm nhấn là cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Cạnh đó, với tư duy và tầm nhìn chiến lược của Đảng, cả hệ thống cũng đang đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh hội nhập quốc tế; tư duy kiến tạo về xây dựng pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân. Điều này góp phần tạo động lực, nền tảng quan trọng cho sự phát triển mạnh mẽ của đất nước nói chung, Bộ và ngành Nội vụ nói riêng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: BNV

“Những vận hội mới đối với đất nước đang đặt ra cho Đảng bộ Bộ Nội vụ cần phải có nỗ lực lớn hơn, quyết tâm cao hơn, cần có năng lực dự báo trong lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao toàn diện hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực” – bà Trà nhấn mạnh.

Báo cáo tại đại hội, Thứ trưởng Nội vụ Vũ Chiến Thắng khái quát những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua.

Đáng chú ý, công tác về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức và cải cách hành chính đạt nhiều kết quả quan trọng là một điểm sáng nổi bật, mang dấu ấn đột phá. Kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy khối Chính phủ đã giảm 5 bộ, cơ quan ngang bộ (giảm 22,7%); giảm 3 cơ quan thuộc Chính phủ (giảm 37,5%); giảm 30/30 tổng cục, 1.025 vụ, cục, 4.413 chi cục và tương đương, giảm 205 đơn vị sự nghiệp công lập.

Với việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, cả nước giảm từ 63 xuống còn 34 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (giảm 29 tỉnh, tương ứng 46%); giảm 6.714 đơn vị hành chính cấp xã (từ 10.035 xuống còn 3.321, giảm 66,91%); kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng báo cáo tại đại hội. Ảnh: BNV

Công tác cán bộ được đổi mới mạnh mẽ, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ. Tính đến ngày 31-7 đã sắp xếp, tinh giản gần 90.000 cán bộ, công chức, viên chức. Các chính sách khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo và thu hút người tài được ban hành; yêu cầu về chứng chỉ không cần thiết được cắt giảm, được dư luận đánh giá cao. Trong nhiệm kỳ, hơn 4 triệu lượt cán bộ, công chức, viên chức đã được bồi dưỡng.

Về lĩnh vực tiền lương và bảo hiểm xã hội, mức lương tối thiểu vùng tăng bình quân 5,96%/năm; mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 2,34 triệu đồng (tăng trên 57% so với năm 2021)…