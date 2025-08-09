Bộ Nội vụ hướng dẫn triển khai vị trí việc làm của lãnh đạo, công chức cấp xã 09/08/2025 15:13

(PLO)- Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương chủ động cân đối, bố trí biên chế cho Ban chỉ huy quân sự cấp xã để thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương trong tổng số biên chế được giao.

Ngày 9-8, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức cấp xã về lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Nội vụ.

Tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế Vũ Hải Nam đã trình bày báo cáo chuyên đề về tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã; định hướng sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; định hướng xác định vị trí việc làm của công chức cấp xã.

Ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế (Bộ Nội vụ). Ảnh: CTV

Giao quyền chủ động cho các địa phương

Ông Vũ Hải Nam cho hay tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đã chính thức vận hành từ 1-7, đây không chỉ là sự sắp xếp đơn thuần về mặt tổ chức hành chính, mà còn là một bước chuyển lớn mang tính chiến lược. Đặc biệt là đặt nền móng xây dựng một chính quyền hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, lấy mong muốn của người dân làm thước đo và Nhà nước lấy người dân là đối tượng trọng tâm phục vụ.

Do vậy, khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình mới sẽ cần các quy định hướng dẫn cụ thể, chi tiết, hoàn thiện khung pháp lý để các cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương làm căn cứ thực hiện.

Theo đó, về tổ chức bộ máy, để tạo quyền chủ động cho các địa phương, Vụ trưởng Vũ Hải Nam cho biết Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu xây dựng và báo cáo cấp có thẩm quyền cho chủ trương về phân cấp cho chính quyền địa phương cấp xã được quyết định thành lập phòng chuyên môn. Trường hợp không thành lập phòng chuyên môn thì bố trí công chức cấp xã theo ngành, lĩnh vực để thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp xã quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực…

Liên quan đến Trung tâm hành chính công cấp xã, theo ông Nam, trước mắt khuyến khích các địa phương có đủ điều kiện thì thực hiện mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp, giải quyết thủ tục hành chính phi địa giới.

Bộ Nội vụ cũng sẽ phối hợp với Văn phòng Chính phủ nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền để hoàn thiện các quy định về hoạt động phục vụ hành chính công đối với một số địa bàn cấp xã có quy mô nhỏ, khối lượng phục vụ ít, không nhất thiết phải duy trì một đơn vị chuyên trách. Lúc này một bộ phận thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp xã được được bố trí để thực hiện nhiệm vụ này.

Với kiến nghị về bố trí biên chế cho Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế thông tin theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật về quân sự, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm các chức vụ chỉ huy, trợ lý của Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Do đó, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương theo thẩm quyền được giao, chủ động cân đối, bố trí biên chế cho Ban chỉ huy quân sự cấp xã mới để thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương trong tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao.

Dự kiến công chức cấp xã có 20 vị trí việc làm. Trong đó, Văn phòng HĐND và UBND có ba vị trí, tương ứng các lĩnh vực văn phòng, tư pháp, đối ngoại. Ảnh: CÔNG LINH

Hướng dẫn triển khai vị trí việc làm của công chức cấp xã

Cũng theo đại diện Bộ Nội vụ, trên cơ sở các hướng dẫn hiện hành, cơ quan này đề nghị các địa phương trước mắt triển khai vị trí việc làm của công chức cấp xã.

Theo đó, đối với vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý ở cấp xã, dự kiến có 8 vị trí. Gồm Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Phó Trưởng phòng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Đối với vị trí việc làm công chức cấp xã, dự kiến có 20 vị trí. Trong đó, Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND có ba vị trí (tương ứng các lĩnh vực văn phòng, tư pháp, đối ngoại).

Phòng Kinh tế (đối với xã, đặc khu)/Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường và đặc khu Phú Quốc) có bảy vị trí (tương ứng các lĩnh vực tài chính, kế hoạch, xây dựng, giao thông, công thương, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường).

Phòng Văn hóa - Xã hội có tám vị trí (tương ứng các lĩnh vực: nội vụ; dân tộc, lao động, giáo dục và đào tạo; văn hóa, khoa học, thông tin; y tế). Trung tâm Phục vụ hành chính công có hai vị trí (tương ứng lĩnh vực phục vụ hành chính công và công nghệ thông tin). Cuối cùng là Ban Chỉ huy quân sự xã với một vị trí là trợ lý Ban Chỉ huy quân sự.

Bộ Nội vụ yêu cầu căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm theo ngành, lĩnh vực tại cấp xã, UBND cấp xã chủ động xác định yêu cầu về chuyên ngành đào tạo của công chức chuyên ngành theo từng lĩnh vực cho phù hợp, bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Căn cứ khối lượng công việc theo từng nhóm nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực, UBND cấp xã bố trí công chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm để thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm phù hợp với định hướng khung biên chế công chức tại cấp xã theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Theo ông Vũ Hải Nam, việc vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu đã cơ bản thuận lợi, tuy nhiên quá trình vận hành bộ máy mới sẽ có những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ và tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ từ trung ương.

Vấn đề này cũng đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ lường trước và liên tiếp có những chỉ đạo sát sao. Quá trình thực hiện, Vụ Tổ chức - Biên chế sẽ thường xuyên chủ động, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ban, ngành và địa phương để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn của địa phương để mô hình tổ chức bộ máy mới được vận hành thông suốt, hiệu quả.