Chủ tịch HĐND TP.HCM: Cụ thể hóa cơ chế đặc thù, tạo động lực tăng trưởng mới 26/12/2025 15:06

(PLO)- Theo Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh, việc sửa đổi Nghị quyết 98 với các cơ chế đặc thù đã khai thông các điểm nghẽn về thể chế, phát huy tối đa tiềm năng của TP.HCM sau sáp nhập.

Chiều 26-12, HĐND TP.HCM khóa X tổ chức kỳ họp thứ bảy xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, cấp bách. Kỳ họp nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm sự vận hành thông suốt, hiệu quả của bộ máy chính quyền TP.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh chia sẻ kỳ họp diễn ra trong bối cảnh toàn TP đang thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời, TP đang tăng tốc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2025 và giai đoạn 2021 – 2025.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: THANH THÙY

“Đây là thời điểm quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị nhằm tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo” - ông Võ Văn Minh nói.

Đặc biệt, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 260/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98/2023 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Theo Chủ tịch HĐND TP.HCM, việc sửa đổi này có ý nghĩa đặc biệt, giúp khai thông điểm nghẽn về thể chế trong phân cấp, phân quyền và sử dụng nguồn lực. Qua đó, TP phát huy tối đa lợi thế sau sáp nhập, tạo động lực mới cho tăng trưởng bền vững.

Tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ xem xét sáu nội dung quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 260 và Nghị quyết 98, bảo đảm các chính sách đi ngay vào cuộc sống.

Các dự thảo nghị quyết gồm quy định tiêu chí thành lập Khu thương mại tự do, bổ sung thực hiện năm tuyến metro theo cơ chế đặc thù... "Việc này thể hiện sự sẵn sàng của TP trước sứ mệnh mới, tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu trong giai đoạn bứt phá" - ông Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết qua app, thông qua chương trình kỳ họp. Ảnh: THANH THÙY

HĐND TP.HCM cũng sẽ thảo luận 26 nội dung khác tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và hiệu quả quản lý nhà nước. Các nội dung liên quan đến bảng giá đất, chủ trương dự án đầu tư công trọng điểm, quy trình đầu tư đường sắt, danh mục khu đất thực hiện dự án thí điểm và các vấn đề văn hóa - xã hội.

Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến xác đáng để các nghị quyết bảo đảm tính khả thi, đáp ứng kỳ vọng của cử tri.