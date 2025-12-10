Chủ tịch HĐND Võ Văn Minh: Các nghị quyết mới phát huy vai trò đầu tàu của TP.HCM 10/12/2025 17:11

(PLO)- Theo Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh, các nghị quyết vừa được thông qua là cơ sở pháp lý quan trọng để phát huy hơn nữa vai trò đầu tàu của TP.HCM.

Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, chiều 10-12, kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của HĐND TP.HCM khóa X đã bế mạc.

Toàn cảnh kỳ họp HĐND TP.HCM chiều 10-12. Ảnh: THUẬN VĂN

Đổi mới, nghiêm túc, trách nhiệm

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết HĐND TP đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Các nghị quyết tập trung vào phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, đầu tư công, an sinh xã hội và nguồn nhân lực.

Kỳ họp cũng xem xét các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: THUẬN VĂN

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp tiếp tục được đổi mới, thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm.

"Các câu hỏi tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm như tiến độ dự án trọng điểm, thực hiện Nghị quyết 98/2023, nhà ở xã hội, giảm ùn tắc, an toàn thực phẩm, cải thiện môi trường sống...", ông Minh nhìn nhận.

Ông cho biết qua chất vấn, HĐND TP yêu cầu UBND TP và các đơn vị tập trung khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra. Tinh thần là “nói đi đôi với làm”, chuyển cam kết tại nghị trường thành kết quả thực tiễn.

Các đại biểu HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết. Ảnh: THUẬN VĂN

Thay mặt Thường trực HĐND TP.HCM, ông Võ Văn Minh đề nghị UBND TP, các sở, ngành và xã, phường, đặc khu khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết. Các đơn vị cần xác định rõ tiến độ, nguồn lực và trách nhiệm của người đứng đầu.

TP cần tập trung thực hiện Nghị quyết 98/2023, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường kinh doanh và chuyển đổi số. Đồng thời, cần giải quyết các điểm nghẽn về hạ tầng, giao thông, môi trường, an sinh xã hội.

Đại biểu HĐND TP cần bám sát cơ sở để kịp thời phát hiện vướng mắc, kiến nghị điều chỉnh phù hợp.

"Mỗi đại biểu phải là cầu nối tin cậy, lắng nghe tâm tư của nhân dân và vận động nhân dân đồng hành cùng TP vượt qua khó khăn", Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh.

Ông cũng đề nghị cử tri và nhân dân TP tiếp tục giám sát, góp ý cho chính quyền; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực mới cho sự phát triển của TP.

Phát huy vai trò đầu tàu của TP.HCM

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND TP.HCM, năm 2025, TP đã đạt được những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, GRDP năm 2025 ước tăng khoảng 8,03%; tổng giá trị GRDP ước đạt gần 3 triệu tỉ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước. GRDP bình quân đầu người ước đạt 8.944 USD.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài ước đạt gần 8,9 tỉ USD, tăng cao so với cùng kỳ năm 2024. Thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 8-12 là hơn 720.000 tỉ đồng, đạt 107,3% dự toán Trung ương giao.

Tại kỳ họp, HĐND TP.HCM đã tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ gần 429 triệu đồng. Ảnh: THUẬN VĂN

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại đều có chuyển biến tích cực. Bước sang năm 2026, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh nhìn nhận nhiệm vụ đặt ra cho TP rất nặng nề nhưng cũng vẻ vang.

"Các nghị quyết được thông qua lần này là cơ sở để phát huy vai trò đầu tàu của TP đối với Vùng Đông Nam Bộ và cả nước, giải quyết từng bước những kiến nghị của nhân dân", ông Minh nhấn mạnh.