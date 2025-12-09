TP.HCM sẽ tập trung khai thông thể chế, đột phá về hạ tầng 09/12/2025 10:25

(PLO)- Năm 2026, UBND TP.HCM đưa ra chủ đề năm là "khai thông thể chế, giải phóng nguồn lực, đột phá hạ tầng, nâng cao hiệu quả phục vụ, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển TP.HCM (sau sáp nhập)".

Sáng 9-12, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà đã trình bày các tờ trình gửi đến kỳ họp thứ sáu, HĐND TP.HCM khóa X (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025).

Trong đó, có tờ trình của UBND TP.HCM về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà đã trình bày các tờ trình. Ảnh: NGUYỆT NHI

Tổng thu ngân sách gần 750.000 tỉ đồng

Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, UBND TP.HCM cho biết dù bối cảnh chung còn nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ba địa phương sau hợp nhất đã duy trì sự chủ động, tăng cường đoàn kết, nỗ lực vượt khó, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm.

Nhờ đó, TP.HCM đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, tạo nền tảng thuận lợi để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ đề ra trong năm 2025.

Cụ thể, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô kinh tế tăng cao; dự ước tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước 8,03%; tổng giá trị GRDP năm 2025 ước đạt 2,74 triệu tỉ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 8.066 USD; khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm gần 90% cơ cấu kinh tế của TP.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 13,5%; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 9%; tổng doanh thu du lịch ước đạt 260.000 tỉ đồng, tăng 36,1% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách ước đạt 748.438 tỉ đồng (bằng 109,6% so với cùng kỳ, đạt 111,4% dự toán Trung ương giao).

Các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

TP.HCM cũng hoàn tất việc sáp nhập đơn vị hành chính các cấp và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chính thức trở thành siêu đô thị với diện tích hơn 6.700 km², dân số hơn 14 triệu người và 168 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 273/441 đơn vị).

Hoàn thành việc bổ nhiệm, kiện toàn lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sau sáp nhập, thực hiện giải quyết chính sách, chế độ đối với 6.332 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc với tổng kinh phí là 6.094 tỉ đồng; rà soát, quản lý trụ sở, tài sản công với 5.989 trụ sở, hiện bố trí sử dụng 5.657, dôi dư 618 trụ sở, tạm thời tiếp tục sử dụng để tránh gián đoạn hoạt động.

TP.HCM cũng hoàn thành đưa vào hoạt động nhiều dự án hạ tầng kỹ thuật, giao thông trọng điểm, các công trình phòng chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn TP.

Về công tác cải cách hành chính, các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số đã được nâng cấp, rút gọn quy trình thẩm định, cấp phép đầu tư, chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, giảm tầng nấc trung gian. TP cũng đã triển khai mô hình “một cửa - một quyết định - một đầu mối chịu trách nhiệm”, số hóa quy trình, kết nối dữ liệu với các bộ, ngành. Mở rộng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 phục vụ 24/7 và tiếp nhận hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính tại 38 địa bàn, phấn đấu đến cuối năm 2025, 100% thủ tục sẽ được thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính.

TP.HCM cũng đơn giản hóa 298 thủ tục, cắt giảm hơn 1.900 ngày làm việc; rút ngắn quy trình chấp thuận chủ trương đầu tư từ 35 ngày còn 17 ngày, tỉ lệ hài lòng của người dân trên 90,6%...

26 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2026, UBND TP.HCM đưa ra chủ đề năm là “Khai thông thể chế, giải phóng nguồn lực, đột phá hạ tầng, nâng cao hiệu quả phục vụ, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển TP.HCM (sau sáp nhập)”.

Các đại biểu trao đổi bên lề kỳ họp thường lệ cuối năm. Ảnh: NGUYỆT NHI

TP.HCM đặt ra 26 chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội, phát triển đô thị, bảo vệ môi trường, cải cách hành chính và đảm bảo an ninh.

Trong đó, TP đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trên 10%, GRDP/người đạt 9.800 USD/người, tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 30% trong GRDP, tỉ trọng kinh tế số chiếm từ 30% GRDP.

Đến cuối năm 2026, đạt 35 giường bệnh/10.000 dân, 18 bác sĩ/10.000 dân và 31 điều dưỡng/10.000 dân, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần và được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, bảo đảm tối thiểu 280 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (3-18 tuổi).

Đến cuối năm 2026, số căn hộ nhà ở xã hội phấn đấu đạt 25.287 căn; hoàn thành việc di dời, giải tỏa 1.900 căn nhà tạm bợ, nhà ven kênh rạch trong năm 2026;

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp hạng trong tốp 10 cả nước.

TP.HCM cũng đặt mục tiêu giảm tối thiểu 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội và an toàn giao thông; kéo giảm 5% tổng số vụ cháy cấp III trở lên; đạt, vượt chỉ tiêu 50% xã, phường, đặc khu không ma túy;...