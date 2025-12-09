TP.HCM trình khẩn về thẩm quyền đầu tư 3 cây cầu kết nối Đồng Nai 09/12/2025 09:38

(PLO)- Theo tờ trình khẩn, TP.HCM là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2 theo phương thức PPP. UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền xây dựng cầu Cát Lái 2 và cầu Long Hưng 2.

Sáng 9-12, tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà đã trình bày các tờ trình gửi tới kỳ họp thường lệ cuối năm 2025.

Trong đó, UBND TP.HCM gửi tờ trình khẩn dự thảo nghị quyết thống nhất cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP) đi qua tỉnh Đồng Nai và TP.HCM. Cụ thể, TP.HCM đề xuất thẩm quyền thực hiện dự án xây dựng cầu Cát Lái, cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) và cầu Phú Mỹ 2.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà đã trình bày các tờ trình được gửi tới kỳ họp thường lệ cuối năm 2025. Ảnh: NGUYỆT NHI

Hệ thống giao thông kết nối Đồng Nai và TP.HCM hiện nay chủ yếu dựa trên ba phương thức: đường bộ, đường sắt và đường thủy. Tuy nhiên, mật độ phương tiện cao khiến các tuyến quốc lộ hiện hữu quá tải, tắc nghẽn liên tục.

Thời gian qua, các tuyến vành đai, cao tốc liên kết vùng giữa hai địa phương đã được quan tâm chỉ đạo nhưng chưa đáp ứng kỳ vọng. Đặc biệt là khi sân bay Long Thành chính thức hoạt động.

UBND TP.HCM cho biết việc đầu tư các dự án giao thông kết nối hai địa phương nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch vùng Đông Nam Bộ và tỉnh Đồng Nai. Điều này giúp nâng cao năng lực vận tải, tăng cường kết nối TP.HCM với địa phương lân cận, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài các dự án đầu tư công đang nghiên cứu, TP.HCM và Đồng Nai thống nhất kêu gọi nhà đầu tư tư nhân tham gia theo phương thức đối tác công tư đối với cầu Cát Lái, cầu Long Hưng và cầu Phú Mỹ 2.

Cầu Cát Lái có tổng mức đầu tư 20.614 tỉ đồng, quy mô 8 làn xe, thời gian thi công từ năm 2025 đến 2028. Dự án được tỉnh Đồng Nai thực hiện đầu tư theo phương thức PPP. TP.HCM thực hiện dự án đầu tư công độc lập mở rộng đường Nguyễn Thị Định, từ nút giao Mỹ Thủy đến sông Đồng Nai với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 5.000 tỉ đồng.

Dự án cầu Long Hưng rộng 6 làn xe, điểm đầu từ TP Thủ Đức cũ và điểm cuối tại phường Tam Phước (tỉnh Đồng Nai). Dự án có tổng chiều dài 11,8 km (gồm cầu dài 2,34 km), tổng mức đầu tư hơn 11.300 tỉ đồng.

Trong đó, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ đầu tư xây dựng cầu, giải phóng mặt bằng toàn tuyến trên địa bàn tỉnh theo phương thức PPP với tổng mức đầu tư hơn 7.100 tỉ đồng. TP.HCM thực hiện dự án đầu tư công độc lập xây dựng đường nối từ nút giao Gò Công đến cầu Long Hưng (bao gồm giải phóng mặt bằng) với tổng mức đầu tư hơn 4.200 tỉ đồng.

Toàn cảnh kỳ họp thường lệ HĐND TP.HCM cuối năm 2025. Ảnh: NGUYỆT NHI

Dự án cầu Phú Mỹ 2 gồm 8 làn xe, thời gian thi công từ năm 2025 đến 2028. Dự án có tổng chiều dài 6,3 km; trong đó 4,6 km thuộc địa phận TP.HCM và 1,7 km qua tỉnh Đồng Nai. Cây cầu có vai trò kết nối khu Nam TP.HCM với huyện Nhơn Trạch cũ, giảm tải cho cầu Phú Mỹ.

Dự án được TP.HCM thực hiện theo hình thức PPP với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 25.000 tỉ đồng, gồm phần cầu chính, đường dẫn và giải phóng mặt bằng. UBND tỉnh Đồng Nai sẽ xem xét, quyết định hình thức đầu tư dự án đường nối từ đường Nguyễn Ái Quốc đến cầu Phú Mỹ 2.