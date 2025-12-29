Đắk Lắk: Đảng ủy UBND tỉnh sẽ làm việc với Sở Tài chính về việc nhiều cán bộ xin nghỉ 29/12/2025 18:36

(PLO)- Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ làm việc với Đảng ủy Sở Tài chính tỉnh này để làm rõ thông tin, nguyên nhân nhiều cán bộ xin nghỉ việc.

Ngày 29-12, Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản gửi Đảng ủy Sở Tài chính ấn định lịch làm việc nhằm làm rõ thông tin nhiều cán bộ xin nghỉ việc, đồng thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ tại đây.

Trụ sở Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: B.T

Theo Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk, khoảng một tháng qua, nhiều cán bộ giữ chức trưởng, phó phòng tại Sở Tài chính đã gửi đơn xin chuyển công tác. Một số trường hợp khác xin nghỉ việc vì lý do cá nhân.

Đảng bộ UBND tỉnh đánh giá số lượng cán bộ, đảng viên xin nghỉ việc tại Sở Tài chính tương đối nhiều, ảnh hưởng đến công tác tổ chức và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, buổi làm việc với tập thể Đảng ủy Sở Tài chính sẽ diễn ra lúc 14 giờ ngày 30-12. Nội dung tập trung làm rõ nguyên nhân cán bộ xin nghỉ việc do áp lực công việc, thu nhập hay điều kiện làm việc.

Đồng thời, buổi làm việc cũng làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Sở Tài chính trong việc ổn định đội ngũ. Cơ quan chức năng sẽ ghi nhận vướng mắc để có giải pháp giữ chân, phát huy năng lực đội ngũ cán bộ, công chức.

