Lâm Đồng: Tặng 400.000 đồng cho đối tượng chính sách qua VNeID trước ngày 31-12 29/12/2025 17:17

(PLO)- Hàng ngàn đối tượng chính sách, hưu trí, người yếu thế ở Lâm Đồng và cả nước sẽ được nhận 400.000 đồng nhân dịp Đại hội XIV và Tết Bính Ngọ.

Ngày 29-12, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký công văn gởi các đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày (28-12-2025) của Chính phủ và Quyết định số 2814/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đoàn viên xã Hòa Thắng, Lâm Đồng giúp người cao tuổi giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: PN

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 418/NQ-CP của Chính phủ về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.

Thực hiện Quyết định số 2814/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương năm 2025 cho các địa phương để thực hiện tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh phối hợp với các Sở: Tài chính, Nội vụ, Y tế và UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức thực hiện việc tặng quà của Đảng, Nhà nước qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID cho các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 418/NQ-CP của Chính phủ.

Giao Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Y tế và UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an để tổ chức tặng quà bảo đảm đơn giản, thuận lợi, kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định; hoàn thành việc tặng quà chậm nhất ngày 31-12-2025.

Trường hợp cần thiết, UBND các xã, phường, đặc khu tặng quà trực tiếp vào tài khoản đang hưởng phụ cấp, trợ cấp hàng tháng (nếu có) hoặc chi trả trực tiếp bằng tiền, đảm bảo đúng đối tượng, thời hạn và các quy định có liên quan.

Giao Sở Tài chính rút dự toán và tham mưu UBND tỉnh phân bổ dự toán kinh phí cho các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và quy định của pháp luật, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

“Trường hợp thiếu kinh phí, Sở Tài chính chủ động tham mưu UBND tỉnh sử dụng nguồn ngân sách địa phương hoặc nguồn tài chính hợp pháp khác để tặng quà đầy đủ cho các đối tượng và báo cáo Bộ Tài chính để bổ sung kinh phí còn thiếu từ ngân sách Trung ương. Đề nghị Kho bạc nhà nước khu vực XVI phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện chi trả cho người dân đảm bảo kịp thời và theo đúng quy định”, công văn của UBND tỉnh Lâm Đồng nêu.