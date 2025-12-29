Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, làm việc tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia 29/12/2025 17:40

Chiều 29-12, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, làm việc tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (Bộ Công an) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, TP Hà Nội.

“Bộ não”, “trái tim” của tiến trình chuyển đổi số quốc gia

Tham gia đoàn công tác có Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, cùng lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an và các thành viên đoàn công tác thăm và làm việc tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia.

Trước giờ làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và các thành viên đoàn công tác đã dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ trong khuôn viên Trung tâm. Đoàn cũng tham quan hệ thống máy chủ, phòng IOC, các hạng mục bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và hạ tầng kỹ thuật trọng yếu.

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, cho biết Trung tâm được thành lập và chính thức ra mắt ngày 25-2. Đây là bước đột phá khi Việt Nam lần đầu có một đơn vị chuyên trách trực thuộc Bộ Công an thực hiện chức năng quản lý, điều phối Nhà nước về dữ liệu. Trung tâm giữ vai trò then chốt, là “bộ não”, “trái tim” của tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Trong năm 2025, Trung tâm đạt nhiều kết quả nổi bật. Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng khẩn trương theo phương châm “24/7”, “3 ca, 4 kíp”, vượt tiến độ 3 tháng. Về thể chế, Trung tâm đã tham mưu ban hành 4 nghị định và 4 quyết định hướng dẫn, hình thành hành lang pháp lý cho quản trị và khai thác dữ liệu.

Công tác tạo lập, tích hợp dữ liệu quốc gia đạt kết quả quan trọng với 157 triệu dữ liệu được đồng bộ từ 16 cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành. Trong cải cách hành chính, Trung tâm phối hợp tái cấu trúc 82 nhóm thủ tục hành chính. Cổng Dịch vụ công quốc gia đang được vận hành tập trung tại Trung tâm theo hướng “một cửa số” duy nhất, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Trung tâm Dữ liệu Quốc gia số 1 đã được phê duyệt là công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Hệ thống an ninh vật lý 10 lớp và hệ thống giám sát an ninh mạng (SOC/SIEM) hoạt động 24/7, bảo vệ an toàn, chủ quyền dữ liệu số. Bên cạnh đó, đơn vị đã ra mắt Trung tâm Sáng tạo, nghiên cứu các nền tảng chiến lược như sàn dữ liệu, chuỗi khối, trợ lý ảo quốc gia, sẵn sàng triển khai trong năm 2026.

Đề xuất xây dựng Vườn ươm Dữ liệu Quốc gia và Quỹ Đầu tư mạo hiểm

Tuy nhiên, Trung tâm cũng đối mặt nhiều “điểm nghẽn”, nhất là việc làm chủ công nghệ lõi như điện toán đám mây, chuỗi khối, trí tuệ nhân tạo, mô hình ngôn ngữ lớn. Công tác quản lý định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc hàng hóa còn phân tán. Cùng với đó là khó khăn về nhân lực chất lượng cao, định mức đơn giá chuyên biệt và ảnh hưởng từ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng các đại biểu kiểm tra công tác tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Bộ Công an.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương kiến nghị giao Trung tâm Dữ liệu Quốc gia tập trung nghiên cứu, làm chủ các công nghệ lõi có chủ quyền; khẩn trương hình thành nền kinh tế dữ liệu. Đơn vị đề xuất xây dựng Vườn ươm Dữ liệu Quốc gia và Quỹ Đầu tư mạo hiểm Dữ liệu Quốc gia; triển khai Trung tâm Dữ liệu Quốc gia số 2, số 3 theo lộ trình.

Đồng thời, Trung tâm đề xuất hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ theo hướng là cơ quan thực hiện quản lý Nhà nước về dữ liệu, bảo đảm an ninh, chủ quyền dữ liệu quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và công tác phòng, chống tội phạm.