TP.HCM cập nhật gần 180.000 hồ sơ cán bộ, viên chức lên cơ sở dữ liệu quốc gia 30/10/2025 04:32

UBND TP.HCM vừa có báo cáo gửi Bộ Nội vụ về việc triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Sau khi sáp nhập, TP.HCM trở thành một trong những địa phương có số lượng cán bộ, công chức, viên chức (CB,CCVC) lớn nhất cả nước.

Mặc dù số lượng hồ sơ lớn và phức tạp, việc triển khai hiệu chỉnh dữ liệu bước đầu đã đáp ứng được chức năng đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về CB,CCVC, tạo đà quan trọng để TP đẩy nhanh tiến độ cập nhật và đồng bộ dữ liệu hồ sơ CB,CCVC trong thời gian tới.

TP.HCM cần cập nhật gần 180.000 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức lên cơ sở dữ liệu quốc gia. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo kết quả rà soát sơ bộ, tổng số hồ sơ CB,CCVC cần hiệu chỉnh dữ liệu là 177.902 hồ sơ. Trong đó, TP.HCM cũ có 123.588 hồ sơ, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 25.302 hồ sơ và Bình Dương cũ có 29.012 hồ sơ.

Theo UBND TP.HCM, ngay sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị về kỹ thuật và hạ tầng cần thiết, TP đã tổ chức điều chuyển dữ liệu hồ sơ CB,CCVC về đúng đơn vị công tác sau khi sáp nhập dữ liệu của ba tỉnh vào hệ thống dùng chung. Triển khai việc cập nhật dữ liệu CB,CCVC đảm bảo yêu cầu “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”.

Đồng thời, thực hiện ký số đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia đối với các hồ sơ đạt yêu cầu, thông qua các chức năng cảnh báo và kiểm tra dữ liệu đủ điều kiện đồng bộ.

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị đang khẩn trương cập nhật dữ liệu của toàn bộ CB,CCVC của cơ quan, đơn vị trên hệ thống quản lý dữ liệu của TP theo đường dẫn: https://csdlcbccvc.tphcm.gov.vn.

Với tiến độ phối hợp và triển khai thực hiện như hiện nay, dự kiến TP.HCM sẽ cơ bản hoàn thành các bước đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, công nghệ và đồng bộ thành phần hồ sơ CB,CCVC TP lên cơ sở dữ liệu quốc gia trước 30-10 theo đúng chỉ đạo của Bộ Nội vụ.

Tuy nhiên, UBND TP.HCM nhận thấy việc triển khai thực hiện đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về CB,CCVC đòi hỏi phải đảm bảo yêu cầu thông tin về tính chính xác, an toàn thông tin và bảo mật. Chưa kể, do đặc thù TP.HCM có số lượng hồ sơ CB,CCVC rất lớn và thường xuyên có sự biến động.

Vì vậy, UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Nội vụ xem xét chấp thuận cho TP tiếp tục thực hiện hoàn thiện việc hiệu chỉnh, đồng bộ dữ liệu về hồ sơ CB,CCVC sau ngày 30-10 nhằm đảm bảo cập nhật kịp thời các thông tin mới nhất của CB,CCVC.

Tiếp tục quan tâm, bố trí nhân sự thường xuyên hỗ trợ cho TP trong quá trình triển khai và hiệu chỉnh, cập nhật cơ sở dữ liệu về CB,CCVC.