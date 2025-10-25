Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Biến thi đua yêu nước thành hành động, hiện thực hóa khát vọng của TP.HCM 25/10/2025 12:46

(PLO)- Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh hãy biến phong trào thi đua yêu nước thành những hành động thiết thực, hiệu quả, từng bước hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng xây dựng TP.HCM tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Sáng 25-10, Thành ủy – HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự Đại hội có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Tham dự Đại hội còn có Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động và 478 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu phát động phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: TRẦN LINH

Giai đoạn mới, đòi hỏi mới

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá thời gian qua các phong trào thi đua yêu nước của TP.HCM đã thực sự đi vào chiều sâu, gắn với thực tiễn cuộc sống, tạo động lực quan trọng cho ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Đại hội đã ra mắt đoàn đại biểu TP.HCM tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, gồm 70 tập thể và cá nhân đại diện cho 478 điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2025.

Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến đã góp phần làm nên bản sắc năng động, sáng tạo và nghĩa tình của TP.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhìn nhận TP.HCM đang bước vào giai đoạn mới với quy mô lớn hơn, tiềm năng nhiều hơn nhưng thách thức cũng lớn hơn, đòi hỏi phong trào thi đua yêu nước tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo và góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ I đi vào thực tiễn đời sống.

﻿ ﻿ Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương cho các đại biểu. Ảnh: TRẦN LINH

Trong 5 năm tới, ông Nguyễn Văn Được yêu cầu phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn TP.HCM tập trung xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện mô hình về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, nghĩa tình, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm; xây dựng đội ngũ cán bộ “trí tuệ, bản lĩnh, tận tụy, liêm chính, đột phá”, hết lòng vì nhân dân.

Đồng thời, huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược và hiệu quả phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao Huân chương cho các đại biểu. Ảnh: TRẦN LINH

Hướng tới 100 năm thành lập Đảng (2030), TP.HCM nằm trong nhóm 100 TP toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới, thuộc nhóm thu nhập cao. Đến 100 năm thành lập nước (2045) nằm trong nhóm 100 TP tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á.

Không những vậy, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo chính sách, người lao động, không để ai bị bỏ lại phía sau…

Hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng của TP.HCM

Với các mục tiêu nêu trên, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh cấp ủy Đảng, chính quyền phải gắn chặt kết quả thi đua với trách nhiệm của người đứng đầu.

Tiếp đó, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế theo hướng lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu. Kiến trúc lại không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - siêu kết nối; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng có trọng tâm, trọng điểm; định hướng hình thành “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột”.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao Thư khen của Thủ tướng Chính phủ cho Công an TP.HCM. Ảnh: TRẦN LINH

Ông cũng nhấn mạnh các cơ quan, đơn vị cần duy trì và cải thiện thứ hạng các chỉ số PCI, PAR Index, PAPI, DTI…, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Đổi mới phương thức tổ chức phong trào, gắn với các chương trình đột phá, đề án trọng điểm và phát động các chuyên đề về xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, đô thị thông minh, xanh, bền vững, cải cách hành chính, chuyển đổi số quản trị công...” - ông nhấn mạnh.

Tại Đại hội, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã phát động phong trào thi đua yêu nước TP.HCM giai đoạn 2025 - 2030 với khẩu hiệu: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng TP.HCM tiên phong, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới”.

Các lãnh đạo, đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: TRẦN LINH

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Nguyễn Văn Được kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, doanh nhân, trí thức, văn nghệ sĩ, công nhân, nông dân, thanh niên và nhân dân TP.HCM tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nghĩa tình, tiên phong vì cả nước, cùng cả nước.

Một tiết mục văn nghệ tại Đại hội. Ảnh: TRẦN LINH

“Chúng ta hãy biến phong trào thi đua thành những hành động cách mạng thiết thực, hiệu quả từng bước hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng xây dựng TP.HCM phát triển cùng cả nước tiến nhanh, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” - ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.