Nhiều cá nhân của Công an TP.HCM nhận Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công 25/10/2025 10:50

(PLO)- Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Nhì, Huân chương Chiến công hạng Ba cho nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM.

Sáng 25-10, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Quân công và Huân chương Chiến công cho các cán bộ chiến sĩ Công an TP.HCM.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Quân công hạng Ba cho Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an TP.HCM. Ảnh: TRẦN LINH

Theo đó, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba cho Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an TP.HCM, đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng công an nhân dân, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Trung tá Võ Thành Dung, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM, đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho cán bộ chiến sĩ Công an TP.HCM. Ảnh: TRẦN LINH

Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba cho 12 cá nhân thuộc Công an TP.HCM gồm: Thượng tá Phạm Thị Thanh Huyền, Phòng Kỹ thuật Hình sự; Trung tá Nguyễn Thế Vinh, Phòng Cảnh sát Hình sự; Trung tá Lê Xuân Cường, Phòng An ninh nội địa; Trung tá Đặng Vĩ Thành, Phòng Cảnh sát Hình sự; Trung tá Huỳnh Quang Trinh, Phòng Cảnh sát hình sự; Thiếu tá Nguyễn Huỳnh Đức, Phòng Tham mưu; Thiếu tá Hoàng Giang Long, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường; Thiếu tá Đỗ Văn Thiếu, Phòng Cảnh sát hình sự;

Cán bộ chiến sĩ Công an TP.HCM nhận Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công. Ảnh: HÀ THƯ

Đại úy Đỗ Văn Ba, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Thượng úy Lê Hùng Trường, Phòng Cảnh sát hình sự; Đại úy Nguyễn Anh Tú, Phòng Cảnh sát hình sự; Thượng úy Trần Hữu Dũng, Phòng Cảnh sát hình sự.