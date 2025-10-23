CSGT TP.HCM xử lý hơn 3.400 trường hợp mô tô, xe máy leo lề 23/10/2025 16:55

(PLO)- 10 tháng đầu năm 2025, CSGT TP.HCM đã phát hiện, xử lý 3.410 trường hợp mô tô, xe máy đi trên vỉa hè. Trong đó, nhiều trường hợp được xử lý qua hình ảnh và từ phản ánh của người dân.

Chiều 23-10, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó Trưởng Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM, đã thông tin về việc xử lý xe máy leo lề trong thời gian qua.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam cho biết việc mô tô, xe máy leo lên vỉa hè là hành vi phản cảm, gây dư luận không tốt trong quá trình tham gia giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xung đột giao thông.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó Trưởng Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Ngay từ đầu năm 2025, Phòng PC08 xác định hành vi này là một trong những chuyên đề trọng tâm cần tăng cường kiểm tra, xử lý. 10 tháng đầu năm, CSGT TP.HCM đã phát hiện xử lý 3.410 trường hợp mô tô, xe máy đi trên vỉa hè. Trong đó, nhiều trường hợp được xử lý qua hình ảnh và từ phản ánh của người dân.

Sau thời gian tăng cường xử phạt, Thượng tá Nam cho biết ý thức của người dân dần được nâng cao. Vào khung giờ cao điểm, không còn xuất hiện tình trạng mô tô, xe máy đi trên vỉa hè. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít trường hợp lợi dụng lực lượng CSGT đứng điều hòa giao thông không quan sát thì tranh thủ lên trên vỉa hè.

Về tình hình xử phạt vi phạm giao thông 10 tháng đầu năm 2025, Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam cho biết lực lượng CSGT TP đã phát hiện xử lý hơn 837.000 trường hợp vi phạm với hơn 700.000 trường hợp phát hiện trực tiếp, hơn 136.000 trường hợp ghi nhận bằng hình thức sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, hệ thống camera giám sát, người dân phản ánh; so cùng kỳ tăng hơn 42.000 vi phạm.

Qua đó, CSGT TP.HCM tạm giữ 1.226 ô tô, hơn 200.000 mô tô, hơn 4.300 xe 3, 4 bánh; thực hiện quyết định hơn 481.000 trường hợp, nộp phạt hơn 1.000 tỉ đồng, tước giấy phép lái xe hơn 51.000 trường hợp, trừ điểm GPLX hơn 56.000 trường hợp.

Theo Thượng tá Nam, CSGT TP.HCM đã tổ chức sáu nhóm chuyên đề, tập trung vào các vi phạm nồng độ cồn, ma túy; cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải; vi phạm tốc độ, vượt đèn đỏ, đi không đúng phần đường, làn đường quy định, đi ngược chiều; điều khiển xe thành đoàn, lạng lách, đánh võng...

Ông nhấn mạnh việc kiểm tra, xử lý vi phạm theo các chuyên đề nêu trên được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm minh, linh hoạt, hiệu quả với tinh thần tuyệt đối thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không can thiệp, không ngày nghỉ” để răn đe, giáo dục, tạo chuyển biến tích cực.

Bên cạnh đó, CSGT TP.HCM cũng ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, tăng cường bố trí lực lượng sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và hệ thống giám sát nhằm phát hiện, ghi nhận vi phạm giao thông. Qua đó, từng bước chuyển đổi phương thức tuần tra công khai truyền thống dựa vào sức người sang phương thức tuần tra, giám sát hiện đại dựa trên hệ thống camera giám sát, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại.

Lãnh đạo Phòng CSGT TP.HCM nhìn nhận qua nỗ lực tuyên truyền, ý thức của người dân đã có chuyển biến tích cực. Ông dẫn chứng sau khi sử dụng rượu, bia, nhiều người dùng các phương tiện di chuyển công cộng Grap, Xanh SM... hoặc nhờ người thân đưa đón. Xung quanh trường học không còn tiếp nhận giữ mô tô cho học sinh, sinh viên. Người dân khu vực phía Đông TP thường xuyên sử dụng metro thay cho phương tiện cá nhân để di chuyển vào trung tâm…

Qua đó, góp phần kéo giảm tai nạn trên địa bàn TP trong 10 tháng đầu năm 2025, cụ thể xảy ra 1.716 vụ tai nạn giao thông (kể cả va chạm), làm chết 843 người, bị thương 1.014 người. So cùng kỳ giảm 626 vụ, giảm 68 người chết, giảm 534 người bị thương.