CSGT TP.HCM triển khai giải pháp AI kéo giảm ùn tắc giao thông 16/10/2025 18:16

(PLO)- CSGT TP.HCM đã thử nghiệm hệ thống giám sát tập trung tích hợp trí tuệ nhân tạo, triển khai tại các điểm đen về ùn tắc giao thông.

Chiều 16-10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Tại họp báo, Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó Trưởng Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM, đã thông tin về việc giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn TP, sau chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó Trưởng Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, trên địa bàn TP.HCM hiện có 530 camera quan sát giao thông, nhiều camera giám sát tốc độ tự động và 31 camera AI nhận diện vi phạm tại các giao lộ, cùng 47 camera do Cục CSGT quản lý, vận hành.

Ngoài ra, Phòng CSGT hiện đang vận hành 710 camera của Trung tâm chỉ huy Công an TP phục vụ công tác điều hòa giao thông và xử lý vi phạm được lắp đặt tại nhiều tuyến đường trung tâm, vành đai, nút ngã tư đường.

Vừa qua, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu ra bốn vấn đề thực tiễn cần giải quyết tại TP, trong đó có vấn đề ùn tắc giao thông.

Thượng tá Nam cho biết Phòng CSGT xác định kéo giảm ùn tắc giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong thời gian tới. PC08 đã xây dựng phương án và phối hợp các cơ quan, doanh nghiệp thử nghiệm hệ thống giám sát tập trung tích hợp trí tuệ nhân tạo, đặc biệt ưu tiên triển khai tại các vị trí trọng yếu, những điểm đen về ùn tắc, tai nạn giao thông.

Hệ thống này có khả năng cảnh báo từ sớm, từ xa, có khả năng kiểm đếm phương tiện để phân luồng giao thông tại các giao thông, tự động điều tiết giao thông hợp lý. Đồng thời, hỗ trợ theo dõi, phát hiện và truy tìm tội phạm trên cơ sở hệ thống camera sẵn có (hệ thống phần mềm ViewPro).

Camera AI giúp hiện đại hóa công tác quản lý trật tự an toàn giao thông và tăng cường tính minh bạch trong công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông.

Ngoài ra, Phòng CSGT cũng sẽ tiếp tục phối hợp công ty viễn thông VNPT, Mobifone và các phòng nghiệp vụ bổ sung hệ thống AI vào công tác trích xuất dữ liệu vi phạm qua hình ảnh.

“Hình ảnh thu thập từ các hệ thống camera, công nghệ AI sẽ phân tích hành vi vi phạm cụ thể để hoàn thành và gửi thông báo vi phạm về chủ phương tiện yêu cầu chấp hành quyết định theo quy định của pháp luật” - Thượng tá Nam giải thích.

Phó Trưởng phòng PC08 cho biết đã ban hành kế hoạch tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe và số hóa hồ sơ đăng ký xe trên toàn địa bàn TP. Qua đó, tạo cơ sở dữ liệu về phương tiện đúng, đủ, sạch, sống.