31 camera AI tại TP.HCM lắp đặt ở đâu và phát hiện vi phạm giao thông ra sao? 08/10/2025 16:52

(PLO)- Các camera AI dù mới đưa vào vận hành đã bước đầu phát huy hiệu quả khi tự động phát hiện nhiều hành vi vi phạm giao thông như vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định, chạy quá tốc độ...

Hiện tại, TP.HCM đã triển khai lắp đặt và sử dụng 31 camera AI trên một số tuyến đường. Điểm đặc biệt là các camera AI có thể ghi nhận được nhiều lỗi vi phạm giao thông của cùng một người trong cùng một thời điểm, trong khi các camera thông thường trước đây chỉ có thể ghi nhận được một lỗi.

Các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị chiều 8-10. Ảnh: THY NHUNG

Ghi nhận của PLO chiều 8-10, tại Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị - Sở Xây dựng TP.HCM, các nhân viên Trung tâm và lực lượng CSGT đang túc trực thực hiện nhiệm vụ giám sát camera 24/24.

Camera nhận diện từng phương tiện trên đường. Ảnh: THY NHUNG

Theo ghi nhận, các hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện đều được hiển thị trên màn hình với đầy đủ các thông tin như: Loại xe, biển số xe, hành vi vi phạm, thời gian, địa điểm. Trong đó, hệ thống nhận diện hành vi vi phạm hiển thị cả số giờ, số phút thậm chí là số giây.

Hệ thống hiển thị chi tiết các thông tin về phương tiện vi phạm. Ảnh: THY NHUNG

Những hình ảnh và dữ liệu vi phạm sẽ được truyền về Trung tâm xử lý, nơi cán bộ chuyên trách tiến hành đối chiếu, xác minh thông tin trước khi ra thông báo và quyết định xử phạt theo đúng quy định. Quy trình này không chỉ rút ngắn thời gian xử lý mà còn hạn chế tối đa yếu tố chủ quan, nâng cao tính công bằng và minh bạch trong thi hành pháp luật.

Ngoài việc phát hiện lỗi vi phạm giao thông, các nhân viên tại đây khi thấy khu vực có giao thông đông đúc hoặc có các vụ va chạm giao thông, tai nạn sẽ lập tức báo cho lực lượng CSGT đến để điều tiết và xử lý.

Các thông tin sẽ được truyền về Trung tâm điều hành. Ảnh: THY NHUNG

Các camera AI có khả năng tự động phát hiện các hành vi vi phạm giao thông như: không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi không đúng làn đường quy định, vượt quá tốc độ, không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện…

Đại diện Phòng CSGT (PC08)- Công an TP.HCM cho biết thành phố hiện có hơn 1.200 camera được bố trí rộng khắp để giám sát và xử lý vi phạm.

Cụ thể, có 530 camera quan sát giao thông tại khu vực trung tâm, 9 camera giám sát tốc độ tự động, 31 camera AI nhận diện vi phạm tại các giao lộ, cùng 47 camera do Cục C08 đầu tư.

Ngoài ra, Phòng PC08 còn khai thác 710 camera của Trung tâm chỉ huy Công an Thành phố, phục vụ công tác điều hành và xử lý vi phạm.

TP.HCM đã lắp đặt, sử dụng 31 camera AI. Ảnh: THY NHUNG

Tại khu vực 1 hiện có 412 camera, trong đó 172 hoạt động tốt, 219 bị hư hỏng, 21 đã tháo dỡ; khu vực 2 có 201 camera gồm 23 quan sát giao thông, 17 giám sát tốc độ, 161 giám sát đèn đỏ, dừng đỗ, đón trả khách... phản ánh rõ thực trạng hạ tầng xuống cấp, nhiều thiết bị chưa tích hợp AI, chưa kết nối truyền dữ liệu trực tiếp về Trung tâm chỉ huy.

Các camera AI dù mới đưa vào vận hành đã bước đầu phát huy hiệu quả khi tự động phát hiện, ghi nhận hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định, chạy quá tốc độ... và chuyển dữ liệu về Trung tâm chỉ huy để lập hồ sơ xử lý.

Cụ thể, từ ngày 1-9 đến 3-10, camera AI đã ghi nhận 3.143 trường hợp vi phạm. Hiện tại camera AI được lắp đặt tại các giao lộ: Điện Biên Phủ - Trương Định, Điện Biên Phủ - Lê Quý Đôn, Điện Biên Phủ - Trần Quốc Thảo, Nguyễn Thị Minh Khai - Pasteur, Nguyễn Thị Minh Khai - Mạc Đĩnh Chi, Đặng Thúc Vịnh - Lê Văn Khương...