TP.HCM xử phạt hơn 1.000 trường hợp vi phạm thông qua camera AI 29/09/2025 18:33

(PLO)- Thông qua camera AI tại 31 giao lộ ở TP.HCM, phòng Cảnh sát giao thông PC08, Công an TP.HCM đã xử phạt hơn 1.100 trường hợp vi phạm.

Hiện nay, vấn để sử dụng camera thông minh kết hợp với ứng dụng trí tuệ nhân tạo (camera AI) để phạt nguội các trường hợp vi phạm đang nhận được sự quan tâm của người dân. Trong đó, nhiều người dân đã có ý thức chấp hành luật lệ giao thông tốt hơn.

Tại TP.HCM, từ năm 2024 đã bắt đầu ứng dụng camera thông minh. Cũng thông qua camera AI, PC08 đã xử phạt nhiều trường hợp vi phạm.

Trao đổi với PV PLO, Trung tâm điều hành giao thông đô thị, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết từ năm cuối năm 2024, TP.HCM đã đưa vào 31 camera AI vào 31 giao lộ ở TP.HCM. Thông qua camera AI, CSGT đã bắt đầu xử phạt các trường hợp vi phạm giao thông.

Các nút giao đã có camera AI bao gồm Điện Biên Phủ, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Định, Đặng Thúc Vịnh, Pasteur...

Hiện nay, các camera AI này do Trung tâm quản lý, qua đó có thể theo dõi được tất cả các phương tiện vi phạm. Nguồn dữ liệu này sẽ cùng kết nối, chia sẻ với PC08 để xử phạt các trường hợp vi phạm thông qua camera AI.

"Theo xu hướng phát triển, camera AI có thể phân tích các trường hợp vi phạm và truyền về trung tâm. Trong tương lai, TP.HCM có thể sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng hệ thống camera AI này" - đại diện Trung tâm điều hành giao thông đô thị thông tin.

Trao đổi với PLO, Phòng PC08, Công an TP.HCM cho biết camera giám sát xử phạt công nghệ AI đã được triển khai từ ngày 1-9-2025. Theo đó, thông qua camera AI, lực lượng CSGT đã phát hiện được 1.106 trường hợp vi phạm.

Sắp tới, TP.HCM tiếp tục mở rộng mạng lưới camera.

Các hành vi vi phạm phổ biến như đi sai làn đường, không chấp hành vạch kẻ đường, không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông.

Thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống camera thông minh, tăng cường tuyên truyền người dân và xử phạt các trường hợp vi phạm.